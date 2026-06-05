"Türkiye'nin Maldivleri" yeni sezona hazır. Bilim insanlarının ilgisini çekiyor
05.06.2026 11:07
Burdur'un Yeşilova ilçesinde bulunan ve "Türkiye'nin Maldivleri" olarak bilinen Salda Gölü'nde hazırlıklar tamamlandı.
BİLİM DÜNYASININ RADARINDA
Yaz sezonuyla birlikte Salda Gölü'nde güvenlik ve koruma tedbirleri artırılırken, gölde yüzmek isteyen ziyaretçilerin can güvenliğinin sağlanması ve doğal yapının korunması amacıyla çeşitli önlemler alındı.
Atlı jandarma birlikleri bölgede görevlendirilirken AFAD ekipleri ile cankurtaranlar da sezon boyunca bölgede bulunacak.
Dünya Jeolojik Miras Listesi'ndeki Salda Gölü, Mars'taki Jezero Krateri ile benzer jeolojik özellikler taşıyor. Bu nedenle bilim insanlarının radarında yer alıyor.
ZİYARETÇİ SAYISINDA ARTIŞ BEKLENİYOR
Yeşilova İlçe Belediye Başkanı Okan Kurd, geçen seneki ziyaretçi sayısını bu sene geçmeyi hedeflediklerini belirtti.
Kurd, “Geçen yıl 400-450 bin civarında ziyaretçimiz oldu. Bu sene daha da artmasını bekliyoruz” dedi.
Salda Gölü Yeşilova bölgesinin çok özellikli bir yer olduğunu da ifade eden Başkan Kurd, “Salda Gölü'nün hemen tepelerinde kışın kayak yapılabiliyor. Lavanta ve gül bahçelerimiz de var. Görsel anlamda her şeyi barındırıyor. Özellikle Mars toprak yapısına benzeyen yapısıyla, bilim adamların ilgisini çekiyor” şeklinde konuştu.
TÜRKİYE'NİN EN TEMİZ GÖLLERİNDEN
Salda Gölü, kristal ve berrak suyuyla, sadece Türkiye'nin değil dünyanın en temiz göllerinden biri olarak öne çıkıyor.
Gölde yaşayan dört endemik balık ve göl çevresindeki 10 endemik bitki türü, gölü özel kılıyor. Yine gölün jeolojik oluşumuna eşlik eden kayaç yapısı ve coğrafik özellikleri de Salda Gölü'nü değerli bir noktaya taşıyor.
YASAL UYARI
BURDUR Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. BURDUR Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.