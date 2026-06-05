"Türkiye'nin Maldivleri" yeni sezona hazır. Bilim insanlarının ilgisini çekiyor

Salda Gölü, kristal ve berrak suyuyla, sadece Türkiye'nin değil dünyanın en temiz göllerinden biri olarak öne çıkıyor.

Gölde yaşayan dört endemik balık ve göl çevresindeki 10 endemik bitki türü, gölü özel kılıyor. Yine gölün jeolojik oluşumuna eşlik eden kayaç yapısı ve coğrafik özellikleri de Salda Gölü'nü değerli bir noktaya taşıyor.