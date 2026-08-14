Türkiye'nin üzüm ambarında hasat zamanı. Dünyanın dört bir yanına gönderiliyor

TMO'nun bu sezon yaklaşık 170 bin ton civarında alım yapacağının konuşulduğunu aktaran Okur, bunun üretici açısından önemli olduğunu belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Toprak Mahsulleri Ofisi'nin yaklaşık 170 bin ton alım yapacağı söyleniyor. Bu da bizim elimizi rahatlatır. Bu yıl 300-310 bin ton civarında bir rekolte bekleniyor. Biz 7-8 numara üzüm için 120 liranın altında olmamak şartıyla, 8-9 numara için 130-140 lira, 10 numara için de 150 lira civarında bir fiyat bekliyoruz."

Üreticilerden Serhat Nacak ise bu yıl hasadın erken başladığını dile getirip, "Bu yıl üzüm hasadına erken başladık. Uç kuruması nedeniyle rekoltede biraz düşüş yaşanacağını düşünüyoruz" diye konuştu.