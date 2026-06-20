Türkiye'ye sokacaklardı, toplam değeri tam 8 milyar TL

Ticaret Bakanlığı, Mersin Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlara ilişkin ayrıntıları aktardı.

İlk operasyonda Pakistan'dan Mersin Limanı'na gelen bir konteynerin şüpheli bulunarak detaylı kontrole tabi tutulduğu, yapılan aramada beyan harici yaklaşık 4 milyar 960 milyon TL değerinde, 9 tonu aşan ağırlıkta 12 milyon 400 bin adet tramadol etken maddeli ilaç tespit edildiği belirtildi.

Ardından şu ifadelere yer verildi:

“Aynı kapsamda gerçekleştirilen ikinci operasyonda ise narkotik suçlarla mücadele faaliyetleri doğrultusunda yürütülen saha çalışmaları sonucu, muhteviyatı pregabalin içeren, 2 milyar 100 milyon TL değerinde, 3 tonu aşan ağırlıkta 1 milyon 750 bin adet ilaç cinsi eşya ele geçirildi.

Böylece Mersin Limanı’nda gerçekleştirilen iki ayrı operasyonda toplam 7 milyar 60 milyon TL değerinde kaçak eşya yakalandı. Operasyonlarla ilgili soruşturmalar Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde devam etmektedir.”