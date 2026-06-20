Türkiye'ye sokacaklardı, toplam değeri tam 8 milyar TL
20.06.2026 16:00
Son Güncelleme: 20.06.2026 16:00
Ticaret Bakanlığı, Mersin Limanı ve Ağrı Gürbulak Gümrük Kapısı'nda düzenlenen operasyonlarda toplam değeri 8 milyar 85 milyon TL değerinde uyuşturucu ve uyuşturucu etken maddeli kaçak ilaç ele geçirildiğini açıkladı.
Ticaret Bakanlığı, Mersin Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlara ilişkin ayrıntıları aktardı.
İlk operasyonda Pakistan'dan Mersin Limanı'na gelen bir konteynerin şüpheli bulunarak detaylı kontrole tabi tutulduğu, yapılan aramada beyan harici yaklaşık 4 milyar 960 milyon TL değerinde, 9 tonu aşan ağırlıkta 12 milyon 400 bin adet tramadol etken maddeli ilaç tespit edildiği belirtildi.
Ardından şu ifadelere yer verildi:
“Aynı kapsamda gerçekleştirilen ikinci operasyonda ise narkotik suçlarla mücadele faaliyetleri doğrultusunda yürütülen saha çalışmaları sonucu, muhteviyatı pregabalin içeren, 2 milyar 100 milyon TL değerinde, 3 tonu aşan ağırlıkta 1 milyon 750 bin adet ilaç cinsi eşya ele geçirildi.
Böylece Mersin Limanı’nda gerçekleştirilen iki ayrı operasyonda toplam 7 milyar 60 milyon TL değerinde kaçak eşya yakalandı. Operasyonlarla ilgili soruşturmalar Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde devam etmektedir.”
Gürbulak Gümrük Kapısı’nda gerçekleştirilen operasyona ilişkin de şunlar paylaşıldı:
“İran’dan gelen bir TIR risk analizi ve kontroller kapsamında şüpheli bulunarak X-Ray taramasına sevk edildi. X-Ray taramasında şüpheli yoğunluk tespit edilmesi üzerine araç, detaylı arama yapılmak üzere arama hangarına alındı.
LEO ve CUNDA isimli narkotik dedektör köpeklerinin de katılımıyla gerçekleştirilen detaylı arama sonucunda, 273 kilogram metamfetamin cinsi uyuşturucu madde ele geçirildi. Yakalanan uyuşturucu maddenin piyasa değerinin yaklaşık 1 milyar 25 milyon TL olduğu değerlendirilmektedir. Operasyona ilişkin soruşturma Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde sürdürülmektedir."
"MÜCADELEMİZ ARALIKSIZ SÜRMEKTEDİR"
Açıklamada ayrıca "Terörizmin finansmanı ve kara paranın aklanmasının önlenmesi hedefi başta olmak üzere uluslararası suç örgütlerinin finans kaynağı olan kaçakçılık ve uyuşturucu ticaretiyle mücadeleyi öncelikli hedef olarak belirleyen Gümrükler Muhafaza Teşkilatımız, bu doğrultudaki kararlı mücadelesini sürdürecektir." ifadelerine yer verildi.