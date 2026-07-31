Turşu yapımında kullanılıyor. Kilosu 50 TL'den satılıyor

Emcelli Mahallesi'nde üreticilik yapan Harun Hasırcı, acurları sabah erken saatlerde tarladan topladıklarını ve tazeliğini koruyarak müşterilere teslim ettiklerini söyledi.

Hasırcı, düğün ve sünnet organizasyonları için de toplu satış yaptıklarını belirterek, "Acurları taze olarak tarladan toplayıp anında müşterilerimize ulaştırıyoruz. Düğün ve sünnet sahipleri ile turşu kurmak isteyen hanımlar yoğun talep gösteriyor. Haftada iki-üç gün hasat yaparak ürünleri taze taze teslim ediyoruz" dedi.