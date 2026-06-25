Tuz Gölü 90 yılda yüzde 85 küçülmüştü. Yağışlarla yeniden canlandı
25.06.2026 13:47
Geçtiğimiz 90 yılda yüzde 85 oranında küçülen Tuz Gölü'nde, son 66 yılın en fazla yağmur yağışıyla birlikte bu sene su seviyesi yüzde 45 oranında arttı.
Türkiye'nin ikinci büyük gölü olan ve ülkenin tuz ihtiyacının büyük bölümünü karşılayan Tuz Gölü, iklim değişikliği ve kuraklık nedeniyle geçtiğimiz yıl son 90 yılda yüzde 85 küçülmesiyle gündeme geldi.
Tuz Gölü, son 66 yılın en fazla yağışının olduğu bu yıl su seviyesini yüzde 45 oranında artırarak yeniden canlandı.
Aksaray, Konya ve Ankara sınırlarında yer alan ve Türkiye'nin tuz ihtiyacının büyük bölümünü karşılayan Tuz Gölü su seviyesinin artmasıyla flamingoları da ağırlamaya başladı.
Flamingoların konaklama ve kuluçka mekanı olan Tuz Gölü'nde geçtiğimiz yıl su seviyesinin düşmesi nedeniyle flamingoların da azaldığı gözlemlenirken, bu yıl yoğun bir flamingo konaklamasını yine Tuz Gölü'nde yapıyor.
Son 66 yılın en fazla yağan yağmur yağışlarının Tuz Gölü'ne de can suyu olduğunu belirten Jeoloji Mühendisleri Odası Aksaray İl Temsilcisi Tayfun Aydın, bu yıl göl su seviyesinin yüzde 45 oranında arttığını belirtti.
TUZ GÖLÜ YENİDEN FLAMİNGOLARINA KAVUŞTU
Kuraklık ve iklim değişikliğine bağlı olarak Tuz Gölü'müz son 90 yılda yüzde 85 oranında küçülmüştü. Bu durumunda burada kuluçkaya yatan flamingoları da etkilediğini belirten Aydın, "Flamingolar Tuz Gölü'ne uğramaz olmuştu. Ancak bu seneki yoğun yağmurlardan dolayı Tuz Gölü'müzün su seviyesi yüzde 45 oranında arttı. Buna bağlı olarak alanımız genişledi ve dolasıyla flamingoların konaklama ve kuluçka yeri olan Tuz Gölü yeniden flamingolarına kavuştu. Son gözlemlemelerimize göre yeni kuluçkadan çıkan flamingolar Tuz Gölü'nde barınıyor. Öte yandan flamingo sayısının da geçtiğimiz yıllara oranla arttığını görüyoruz" dedi.
YASAL UYARI
KONYA Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. KONYA Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.