Tuz Gölü 90 yılda yüzde 85 küçülmüştü. Yağışlarla yeniden canlandı

Kuraklık ve iklim değişikliğine bağlı olarak Tuz Gölü'müz son 90 yılda yüzde 85 oranında küçülmüştü. Bu durumunda burada kuluçkaya yatan flamingoları da etkilediğini belirten Aydın, "Flamingolar Tuz Gölü'ne uğramaz olmuştu. Ancak bu seneki yoğun yağmurlardan dolayı Tuz Gölü'müzün su seviyesi yüzde 45 oranında arttı. Buna bağlı olarak alanımız genişledi ve dolasıyla flamingoların konaklama ve kuluçka yeri olan Tuz Gölü yeniden flamingolarına kavuştu. Son gözlemlemelerimize göre yeni kuluçkadan çıkan flamingolar Tuz Gölü'nde barınıyor. Öte yandan flamingo sayısının da geçtiğimiz yıllara oranla arttığını görüyoruz" dedi.