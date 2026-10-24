Üç ay kuyuda bekletiliyor, lezzeti oturuyor. Kilosu 210 lira

Çanakçı Mahalle Muhtarı Şerif Dönmez, Demirci kestanesinin lezzeti ve kalitesiyle pazarda marka haline geldiğini, özellikle Bursa'daki kestane şekeri imalatçılarının ürüne yoğun ilgi gösterdiğini söyledi.

2026 yılı hasat sezonunun üreticilere hayırlı olmasını dileyen Dönmez, kestanenin tamamen doğal yöntemlerle yetiştirildiğini belirterek, "Kestanemizin bakımı tamamen doğal yöntemlerle yapılıyor. Yalnızca hayvan gübresi kullanıyoruz ve üretimimizde kesinlikle zirai ilaç yok. Cenabıallah nasıl verdiyse aynı doğallıkta yetiştiriyoruz. Atalarımızdan devraldığımız bu kıymetli mirası geleceğe taşıyarak torunlarımıza bırakacağız." dedi.

Demirci kestanesinin lezzetini bölgenin doğal şartlarına bağlayan Dönmez, "Kestanemizin lezzeti toprağından, suyundan ve 1.200 rakımlı bölgemizin serin ikliminden geliyor. Kalitesi nedeniyle Bursa'dan gelen şekerleme imalatçıları kestanemizi özellikle tercih ediyor. Bu yıl açılış fiyatlarımız boyutuna göre kilosu 170 ile 210 TL arasında değişiyor." diye konuştu.