Ücret nedeniyle kavga ettiği terzinin kızını dövdü

10.06.2026 11:20

DHA

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Bolu'da pantolon paçasını yaptıran kadın, ücret konusunda tartıştığı terzinin kızını tokat atarak itti.

Ücret nedeniyle kavga ettiği terzinin kızını dövdü
DHA

Ücret nedeniyle tartıştığı terzinin kızını dövdü. 

 

Olay, dün saat 14.30 sıralarında Sağlık Mahallesi’ndeki bir terzide meydana geldi. Pantolonunun paçasını yaptırmak için terziye bırakan kadın, daha sonra yanındaki küçük yaştaki çocuğuyla birlikte kıyafetini almaya gitti. 

Ücret nedeniyle kavga ettiği terzinin kızını dövdü 1
DHA

İş yerinde kasada bulunan terzinin kızı, yapılan işlem karşılığında 250 TL ücret talep etti. Kadının 100 TL vermesi üzerine kasadaki kız, annesinin iş yerinde olmadığını, ücret konusunu geldiğinde kendisiyle görüşebileceğini söyledi. 

Ücret nedeniyle kavga ettiği terzinin kızını dövdü 2
DHA

Bunun üzerine müşteri ile terzinin kızı arasında tartışma çıktı. Müşteri kadın, kasanın arkasından pantolonunu almak isterken kendisine engel olmaya çalışan kızı iterek tokat attı.

Ücret nedeniyle kavga ettiği terzinin kızını dövdü 3
DHA

Yaşananlar iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. İş yeri sahibi, kızına saldırdığını öne sürdüğü müşteriden şikayetçi oldu.