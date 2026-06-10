Ücret nedeniyle kavga ettiği terzinin kızını dövdü

Ücret nedeniyle tartıştığı terzinin kızını dövdü.

Olay, dün saat 14.30 sıralarında Sağlık Mahallesi’ndeki bir terzide meydana geldi. Pantolonunun paçasını yaptırmak için terziye bırakan kadın, daha sonra yanındaki küçük yaştaki çocuğuyla birlikte kıyafetini almaya gitti.