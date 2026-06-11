Ücretler belli oldu. Günlük yevmiye bin 750 TL olarak açıklandı

16 yaş altındaki çocukların ve çalışamayacak durumda olan yaşlı ya da sağlık sorunu bulunan kişilerin tarım işlerinde çalıştırılmasının yasak olduğunu hatırlatan Kılınç, üreticilerin bu konuda gerekli hassasiyeti göstermesi gerektiğini kaydetti.

Kayısı rekoltesine ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Kılınç, erken açıklanan rekolte tahminlerinin ürün fiyatlarında olumsuz etkilere yol açabildiğini belirtti. Rekolte çalışmalarına katıldıklarını ifade eden Kılınç, üreticinin ürün değerini düşürecek gerçekçi olmayan rakamların ortaya çıkması halinde Ziraat Odaları olarak bu rakamların altına imza atmayacaklarını ifade etti.