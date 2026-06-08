Ülke ihtiyacının yüzde 5'ini tek başına karşılıyor. Hasat takvimi şaştı, zorlu mücadele başladı

Bölgede çeltik üretimi yapan Çağlar Çıtakoğlu, "Ekim vakti mevsim şartlarından dolayı geç kaldı, yapacak bir şey yok. Yabani ot çeşitlerinden dolayı verimler çok düştü. Geçen sene yaz vakti hayvanı olan arkadaşlar bizim çeltik arazilerine gelerek belki 15-20 dönümlük darıyı biçtiler ve götürdüler. Bu da ortalamaya vurunca 200 ila 400 kilograma kadar verimi düşürdü. Ekici arkadaşların Allah işini rast getirsin. Bu sene çamurdan dolayı mücadele verdik. İnşallah herkes güzel verim alır, hep beraber hasadımızı kaldırırız. Devlet de inşallah güzel fiyat açıklarsa emeğimizin karşılığını alırız" dedi.