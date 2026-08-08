UNESCO korumasındaki vadide hasat heyecanı. İlk sağım yapıldı

Program kapsamında protokol üyeleri koruyucu kıyafetlerini giyerek kovanların başına geçti ve yeni sezonun ilk Macahel balı sağımını gerçekleştirdi. Bölgenin en önemli geçim kaynaklarından biri olan arıcılığın geliştirilmesi, coğrafi işaretli ürünlerin tanıtımı ve üreticilerin desteklenmesine yönelik çalışmalar da programda değerlendirildi.

Artvin Valisi Dr. Turan Ergün, törende yaptığı konuşmada, Artvin'in sahip olduğu doğal zenginliklerin en önemli değerlerinden birinin Macahel olduğunu belirterek “Macahel yalnızca Artvin'in değil, Türkiye'nin ve dünyanın en özel doğal alanlarından biridir. Sıfır rakımdan 4 bin metreye kadar yükselen dağlarımız, yaşamı zaman zaman zorlaştırsa da ilimizin en büyük zenginliğini oluşturuyor. Artvin'de 2 bin 700'ün üzerinde bitki türü ve bine yakın endemik bitki bulunuyor. Macahel Vadisi'nin UNESCO tarafından biyosfer rezerv alanı ilan edilmesi de bu eşsiz doğal zenginliğin en önemli göstergesidir” dedi.