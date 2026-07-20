Ünü dünya çapında, bölgenin geçim kaynağı. Alım noktaları yoğun, bereket yaşanıyor

Bölgedeki kiraz alım süreci hakkında açıklamalarda bulunan işletme sahibi Hakkı Uzun, Eber köyünün kiraz üretiminde stratejik bir nokta olduğuna dikkat çekti. Uzun, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Burada kiraz alımı gerçekleştiriyoruz. Türkiye genelinde yaklaşık 30 bin ton ürün çıkıyorsa, bunun 6-7 bin tonu bu bölgede üretilmektedir. Bölgemizde son derece kaliteli kirazlar var."