Ünü dünya çapında, bölgenin geçim kaynağı. Alım noktaları yoğun, bereket yaşanıyor
20.07.2026 12:19
Afyonkarahisar'dan çıkarak birçok Avrupa ülkesi başta olmak üzere Rusya'da sofraları süsleyen 'Napolyon' cinsi kirazda adeta bereket yaşanırken, bölgedeki kiraz alım noktalarında yoğunluk yaşanıyor.
Çay ilçesine bağlı Eber köyünde tarladan toplanarak hale getirilen dünyaca ünlü Napolyon kirazları dron ile görüntülendi. Bölgedeki kiraz alım noktalarında yoğunluk yaşanırken, işletme sahibi Hakkı Uzun, Türkiye rekoltesinin önemli bir kısmının bu bölgeden karşılandığını söyledi.
Bölgenin en önemli geçim kaynaklarından biri olan "Napolyon" tipi kaliteli kirazların hasat ve alım mesaisi tüm hızıyla devam ediyor. Tarlalardan özenle toplanıp hale getirilen kirazların hareketli yolculuğu dron kamerasıyla anbean kaydedildi.
Bölgedeki kiraz alım süreci hakkında açıklamalarda bulunan işletme sahibi Hakkı Uzun, Eber köyünün kiraz üretiminde stratejik bir nokta olduğuna dikkat çekti. Uzun, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Burada kiraz alımı gerçekleştiriyoruz. Türkiye genelinde yaklaşık 30 bin ton ürün çıkıyorsa, bunun 6-7 bin tonu bu bölgede üretilmektedir. Bölgemizde son derece kaliteli kirazlar var."
YASAL UYARI
AFYONKARAHISAR Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. AFYONKARAHISAR Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.