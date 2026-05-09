Ünü sınırları aştı. İzmir'de üretiliyor, Avrupa saraylarını süslüyor

İşletme sahibi Osman Can, standart 3 metrekarelik bir el halısının üretim sürecinin, ortalama 2 aylık yoğun bir emek gerektirdiğini belirtti.

Endüstriyel halı makineleri sadece bir saatte bin adet halı üretebilme kapasitesine sahipken, el dokuması bir halının yapım sürecinin bu kadar uzun sürmesi, onu eşsiz kılan en temel unsurların başında geliyor.

El dokumasında her eser, üretim aşamasında kendine has bir kimlik kazanıyor. Aynı usta, aynı yünleri kullanarak dokuma yapsa dahi, iki halı arasında en fazla yüzde 90 benzerlik sağlanabiliyor.

Osman Can, günümüzde titizlikle üretilen bu koleksiyon parçalarının, 50 ila 100 yıl sonra koleksiyoncular tarafından aranan değerli parçalar haline geleceğini öngörüyor.