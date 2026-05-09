Ünü sınırları aştı. İzmir'de üretiliyor, Avrupa saraylarını süslüyor
09.05.2026 11:14
İzmir'de geleneksel yöntemler ve doğal kök boyalar kullanılarak büyük bir el işçiliğiyle üretilen halılar, dünya çapında büyük bir değer görüyor.
Büyük bir titizlikle dokunan bu özel eserler, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ve Çankaya Köşkü başta olmak üzere Avrupa'daki devlet başkanlarının saraylarını ve tarihi binalarını da süslüyor.
Usta ellerde şekillenen ve makineleşmeye karşı geleneksel mirasın korunduğu halı üretim tesisinde, nesilden nesile aktarılan metotlar uygulanıyor.
Üretim sürecinde, Konya Karapınar'da bulunan ağıllardan elde edilen koyun yünleri ile sağlamlık ve parlaklık katması amacıyla Ankara keçisi yünleri harmanlanıyor.
Özenle yıkanıp taranan ve sümek haline getirilen yünler, yöredeki kadınlar tarafından çıkrık veya kirmanda eğrilerek el ipine dönüştürülüyor.
Elde edilen ipler, sentetik madde kullanılmadan çeşitli kök, ot ve minerallerin bakır kazanlarda kaynatılmasıyla yüzde 100 doğal bitki bazlı pigmentlerle renklendiriliyor. Bu meşakkatli sürecin ardından tezgahlara alınan ipler, aylar süren el emeğiyle ilmek ilmek dokunarak uluslararası çapta talep gören eşsiz sanat eserlerine dönüşüyor.
ÜRETİMİ 2 AY SÜRÜYOR
İşletme sahibi Osman Can, standart 3 metrekarelik bir el halısının üretim sürecinin, ortalama 2 aylık yoğun bir emek gerektirdiğini belirtti.
Endüstriyel halı makineleri sadece bir saatte bin adet halı üretebilme kapasitesine sahipken, el dokuması bir halının yapım sürecinin bu kadar uzun sürmesi, onu eşsiz kılan en temel unsurların başında geliyor.
El dokumasında her eser, üretim aşamasında kendine has bir kimlik kazanıyor. Aynı usta, aynı yünleri kullanarak dokuma yapsa dahi, iki halı arasında en fazla yüzde 90 benzerlik sağlanabiliyor.
Osman Can, günümüzde titizlikle üretilen bu koleksiyon parçalarının, 50 ila 100 yıl sonra koleksiyoncular tarafından aranan değerli parçalar haline geleceğini öngörüyor.
TÜRKİYE VE AVRUPA'DA SARAYLARI SÜSLÜYOR
Geleneksel yöntemlerle modern dokunuşların birleştiği bu üretimler, hem yurt içinde hem de yurt dışında yüksek profilli mekanların dekorasyonunda tercih ediliyor.
Osman Can, Türkiye'de Çankaya Köşkü, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ve İstanbul’un tarihi yalıları için özel tasarımlar ürettiklerini ifade etti.
Yurt dışında ise Budapeşte Başkanlık Sarayı ve Macaristan Parlamento Binaları gibi tarihi yapılarda yer alan 120, 140 ve 160 metrekarelik anıtsal halılar bu iş birliğinin en önemli örnekleri oldu.
Son olarak Macaristan Başbakanlık konutu için 140 metrekarelik özel bir çalışma tamamlandı.
Can, büyük ebatlı halı üretiminin, yüksek teknik kapasite ve sabır gerektiren bir süreç olduğunu dile getirdi.
Türkiye’de 120 ile 150 metrekare büyüklüğündeki tezgahlarda üretim yapabilen tesislerin sayısının oldukça sınırlı olduğunu da sözlerine ekledi.
Amerika'dan Fransa'ya kadar geniş bir coğrafyaya gönderilen bu büyük ölçekli ve yüksek kaliteli halılar, günümüzün emeğini gelecek nesillerin sanat mirasına dönüştürüyor.
YASAL UYARI
İZMIR Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. İZMIR Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.