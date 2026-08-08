Üreticilere yüksek gelir sağlıyor. Bu sene 20 dekarlık alandan 40 ton ürün bekleniyor

Trakya İlkeren'in sofralık kalitesi ve ekonomik değeriyle önemli bir çeşit olduğunu anlatan Torçuk, şöyle konuştu:

“1991 yılında enstitümüzün ıslah çalışmaları sonucunda ülkemiz bağcılığına kazandırılan bir üzüm çeşididir. Çok erkenci olması sebebiyle üreticilerimize yüksek kazanç sağlamaktadır. Siyah renkli, çekirdekli, meyve eti gevrek, sofralık kalitesi yüksek bir çeşittir. Ülkemiz geneline yaygınlaştırılmış, Akdeniz'de seralarda yetiştirilerek mayıs ayında yurt dışına ihraç edilmesiyle ülke ekonomisine katma değer sağlayan bir üzümdür.”