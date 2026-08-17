Üreticinin yüzü gülüyor. Talep yoğun, kilosu 60 lira

Börülce, yüksek protein, lif, demir, potasyum ve B vitaminleri içeriğiyle sindirimi düzenleyen, kalp sağlığını koruyan ve bağışıklığı güçlendiren besleyici bir baklagil olarak öne çıkıyor.

Hem taze hem de kuru olarak tüketilebilen bu bitki, kilo kontrolüne ve kan şekerinin dengelenmesine yardımcı oluyor.