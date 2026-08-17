Üreticinin yüzü gülüyor. Talep yoğun, kilosu 60 lira
17.08.2026 09:33
Manisa'da yayla havasında yetiştirilen börülce, Ege Bölgesi'nin farklı illerinden gelen toptancı ve manavlardan yoğun ilgi görüyor; kilosu 60 liraya satılıyor.
Manisa’nın Sarıgöl ilçesine bağlı Kızılçukur Mahallesi’nde yayla havasında yetiştirilen taze börülce, Ege Bölgesi’nin farklı illerinden gelen toptancı ve manavlardan yoğun talep görüyor.
Haftanın belirli günlerinde toptan olarak satılan börülcenin kilogramı 50-60 liradan alıcı buluyor. Mahallede günlük 3-4 ton civarında satış gerçekleştiriliyor.
Kızılçukur Mahallesi’ne özgü börülcenin yayla havasını sevdiğini belirten çiftçi Hüseyin Memiş, üretimin yıllardır geleneksel yöntemlerle sürdürüldüğünü söyledi.
Memiş, "Yıllardır bu börülcenin tohumlarını alarak her yıl ekimini yapıyoruz. Haftanın belli günlerinde börülce almak için çeşitli illerden manavlar mahallemize geliyor. Ürünlerimizi toptan olarak satıyoruz. Mahallemizde günlük ortalama 3-4 ton satış oluyor." dedi.
Taze börülcenin kilosunu toptan 50-60 lira arasında sattıklarını ifade eden Memiş, ürünün farklı illerden gelen manavlar aracılığıyla tüketicilerin sofralarına ulaştığını anlattı.
BÖRÜLCENİN FAYDALARI
Börülce, yüksek protein, lif, demir, potasyum ve B vitaminleri içeriğiyle sindirimi düzenleyen, kalp sağlığını koruyan ve bağışıklığı güçlendiren besleyici bir baklagil olarak öne çıkıyor.
Hem taze hem de kuru olarak tüketilebilen bu bitki, kilo kontrolüne ve kan şekerinin dengelenmesine yardımcı oluyor.