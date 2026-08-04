Üretim günün ilk ışıklarıyla başlıyor, geleneksel yöntemlerle işlenerek sofraya ulaşıyor
04.08.2026 10:56
Erzincan'da yüksek rakımlı yaylalarda geleneksel yöntemlerle tulum peyniri üreten aileler, zorlu koşullara ve artan maliyetlere rağmen üretimi sürdürüyor.
ÜRETİM GÜNÜN İLK IŞIKLARIYLA BAŞLIYOR
Erzincan'ın Kemah ilçesine bağlı Oğuz köyü mezrasında yaşayan Şavak aşireti mensupları, yüksek rakımlı yaylalarda kurdukları çadırlarda zorlu koşullara rağmen geleneksel yöntemlerle tulum peyniri üretmeye devam ediyor.
Coğrafi işaretli Erzincan tulum peynirinin üretimi, yaylalarda günün ilk ışıklarıyla başlıyor. Doğal meralarda otlayan koyunlardan sağlanan süt, yıllardır sürdürülen yöntemlerle işlenerek tulum peynirine dönüştürülüyor.
Yaylalarda çadırlarda yaşayan üreticiler, yağmur, çamur ve soğuk havaya rağmen üretim için gece gündüz çalışıyor. Peynir yapımında ailelerin tüm fertleri görev alırken, çocuklar ve yaşlılar da üretime destek veriyor.
ARTAN YEM VE İLAÇ GİDERLERİ ÜRETİCİYİ ZORLUYOR
Okulların tatil olmasıyla birlikte yaylalara gelen çocuklar, koyunların otlatılmasından sağım işlemlerine kadar birçok aşamada görev alıyor.
Oyun parkları yerine yaylalarda zaman geçiren çocuklar, aile bütçesine katkı sunarken geleneksel üretim kültürünü de öğreniyor.
Erzincan tulum peyniri üreticisi Ömer Faruk Küçükkaya, üretimin büyük fedakârlık gerektirdiğini belirterek, "Kışın köylerde, yazın ise yüksek rakımlı yaylalarda yaşıyoruz. Hayvanlarımız doğal otlaklarda besleniyor. Bu da peynirimizin lezzetini ortaya çıkarıyor. Ancak bu işin gecesi gündüzü yok. Çocuk, yaşlı, kadın herkes çalışıyor. Büyük emek veriyoruz ama emeğimizin karşılığını alamıyoruz." dedi.
Artan yem, ilaç ve yayla giderlerinin üreticiyi zorladığını ifade eden Küçükkaya, üreticiden düşük fiyatla alınan peynirlerin marketlerde çok daha yüksek fiyatlara satıldığını söyleyerek aradaki fiyat farkına tepki gösterdi.
"ÜRETİCİ KAZANMIYOR, ARACI KAZANIYOR"
Hayvan yetiştiricisi Orhan Küçükkaya da üretimin tamamen doğal koşullarda yapıldığını belirterek, sabah ve akşam olmak üzere günde iki kez sağım yaptıklarını söyledi.
Küçükkaya, "Biz burada çok zor şartlar altında üretim yapıyoruz. Marketlerde yüksek fiyatla satılan peynirleri biz mandıraya düşük fiyatlarla vermek zorunda kalıyoruz. Üretici kazanamıyor, aracı kazanıyor." ifadelerini kullandı.
YAYLALARDA, ÇADIRLARDA YAŞIYORLAR
Yaylada dedesine yardım eden ilkokul öğrencisi Kenan Asaf ise okul tatilini üretime destek vererek geçirdiğini belirterek, "Dedemlere yardım ediyoruz, koyunlarla ilgileniyoruz. Erzincan tulum peynirini en güzel şekilde yapıyoruz." diye konuştu.
Erzincan tulum peyniri, yaylalarda zorlu şartlarda sürdürülen geleneksel üretimin ardından sofralara ulaşıyor. Üreticiler ise artan maliyetler karşısında bu zorlu üretim sürecinin daha fazla desteklenmesini istiyor.
YASAL UYARI
KEMAH Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. KEMAH Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.