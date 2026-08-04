Üretim günün ilk ışıklarıyla başlıyor, geleneksel yöntemlerle işlenerek sofraya ulaşıyor

Okulların tatil olmasıyla birlikte yaylalara gelen çocuklar, koyunların otlatılmasından sağım işlemlerine kadar birçok aşamada görev alıyor.

Oyun parkları yerine yaylalarda zaman geçiren çocuklar, aile bütçesine katkı sunarken geleneksel üretim kültürünü de öğreniyor.

Erzincan tulum peyniri üreticisi Ömer Faruk Küçükkaya, üretimin büyük fedakârlık gerektirdiğini belirterek, "Kışın köylerde, yazın ise yüksek rakımlı yaylalarda yaşıyoruz. Hayvanlarımız doğal otlaklarda besleniyor. Bu da peynirimizin lezzetini ortaya çıkarıyor. Ancak bu işin gecesi gündüzü yok. Çocuk, yaşlı, kadın herkes çalışıyor. Büyük emek veriyoruz ama emeğimizin karşılığını alamıyoruz." dedi.

Artan yem, ilaç ve yayla giderlerinin üreticiyi zorladığını ifade eden Küçükkaya, üreticiden düşük fiyatla alınan peynirlerin marketlerde çok daha yüksek fiyatlara satıldığını söyleyerek aradaki fiyat farkına tepki gösterdi.