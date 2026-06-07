Üretimde Türkiye'de ilk sırada. Bereketli hasat, 10 bin 900 ton rekolte bekleniyor

Kent genelinde 4 bin 300 dekarda çilek hasadı yapılacağını belirten Vali Masatlı, "Bugün Hatay'ımızın bereketli toprakları Yayladağı ilçemizde emeğin, sabrın ve umudun tarlada ürüne dönüştüğü çilek hasadındayız. Burasını sadece bir tarla olarak göremeyiz. Çünkü burada üreticilerimizin emeği ve alın teri vardır. Diğer taraftan da üreticilerimizin bu coğrafyadaki umudunu nasıl yeşerdiğini, nasıl filizlendiğini hep beraber bu manada görmüş oluyoruz. Yayladağı, Türkiye'de en güzel aroması olan çileklerinin yetiştiği de bir ilçemizdir. Biz her yıl buraya çilek hasadı için gelip üreticiyle beraber hasat yaparız. Bu mutlu zamanı hep beraber yaşarız. Bizim açımızdan bir sevindirici tarafı da geçen seneki rekolte olarak yüksek bir rekolte yakalamamızdır. Geçen yılla bu yılki ekiliş dekarımız neredeyse aynı oldu. Yaklaşık 4 bin 300 dekarlık sahada Hatay genelinde biz çilek üreticiliği yaptık. Geçen yılki bizim rekoltemiz 9 bin 300 ton iken bu yıl yaklaşık 10 bin 900 ton bekliyoruz. Yayladağı ilçemiz Hatay genelinde de bu işin yüzde 70'ini karşılıyor. Burada da 3 bin dekardan fazla sahada şu an itibariyle çilek yetiştiriciliği gerçekleşti. İnşallah 7 bin 600 ton Hatay'daki toplam rekoltemizin neredeyse yüzde 70'ini inşallah Yayladağı ilçemiz bu sene yetiştirmiş olduğu çileklerle beraber başta iç piyasa olmak üzere ihracata vermiş olacaklar. Tabii değerli arkadaşlar çilek üretimi yapılırken devletimizin desteklerini, teşviklerini bu manadaki katkılarını da unutmamak gerekir. Başta Tarım ve Orman Bakanlığımız olmak üzere, valiliğimiz, büyükşehir belediye başkanlığımız buradaki çilek üreticilerimiz, elimizden geldiği kadar destekliyoruz ve desteklemeye devam ediyoruz. Hayırlı hasatlar olsun, bol bereketli ürünler diliyorum" ifadelerini kullandı.