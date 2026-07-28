Ürettiği balla İngiltere'yi hayran bıraktı. "Arayıp çok ısrar ettiler" diye gitti, altın madalyayla ülkesine döndü

Yarışmada balın birçok eleme ve incelemeden geçtiğini ifade eden Özgül, "Yarışma o kadar objektif ki 6 tane numune gönderdim. Biri Londra’da, biri Fransa’da, biri Almanya’da tahlil oldu. 18 parametreden sonra komisyon tarafından değerlendiriliyor ve ödüller bu şekilde dağıtılıyor. Demek ki bizim balımızda ne bir kimyasal atık, ne bir zehir, ne de biyolojik, kimyasal bir negatif etkiye rastlanmadı. Bu benim için gurur verici bir olay. Ben her işimi böyle yapıyorum. Bu ayçiçeği balı ve ayçiçeği balının gerçek değerine ulaştığını Londra’daki yarışma tescilledi. Bundan sonra piyasada da biz bu işin arkasındayız. Emeğimizin, uğraşımızın, ülkemizin arkasındayız." dedi.