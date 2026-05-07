Uyarılar arttı. "2 bin TL'den kaçarken 30 bin TL masrafa girmeyin"

Klima bakımının yapılmaması durumunda kompresörün kayış kısmındaki bilyenin ses yapacağını veya direkt olarak kayışın kopacağını söyleyen Ulukaya, "Şu anda bir klima kompresörünün maliyeti 15 ile 35 bin lira arasında değişiyor. Aracın gaz dolumu ve vakumu bin 500 ile 2 bin lira arasında değişiyor. Klima bakımını yaptırmazsak eğer bozulduğu taktirde 30 bin lirayı gözden çıkarmanız lazım. Bu da hem müşteri açısından sıkıntı hem de bizim açımızdan sıkıntı. Normalde klimanın yaz kış bakım yapılması her şartta iyidir. Kış şartlarında camlar buğu yapınca klimanın sıcak kısmını değil de soğuk kısmını açınca çok çabuk açılacağını göreceksiniz." diye konuştu.