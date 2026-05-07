Uyarılar arttı. "2 bin TL'den kaçarken 30 bin TL masrafa girmeyin"
07.05.2026 10:38
Yaz aylarının yaklaşmasıyla araç bakımlarıyla ilgili uyarılar arttı. Oto bakım ustası Erhan Ulukaya, "2 bin liralık masraftan kaçıp 30 bin lira masrafa girmeyin" dedi.
Yaz mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte oto sanayi sitelerinde hareketlilik başladı. Başta yazlık bakım için sanayiye giden sürücüler, özellikle de araç klimasına baktırmaya başladı.
Elazığ'da uzun yıllardır araç bakım ve klima ustalığı yapan Erhan Ulukaya, sürücülere klima kontrollerini mutlaka yaptırmaları gerektiğini söyledi; 2 bin liralık bakımdan kaçmaları durumunda 30 bin liralık masrafla karşılaşabileceklerini anlattı.
"HEM TEMİZ KOKSUN HEM BAŞIMIZ AĞRIMASIN"
Erhan Ulukaya, "Klimanın bakımı, kompresörün içerisinde yağ olması lazım. Ekstra olarak klima filtresinin temiz olması lazım. Kirli olduğu zaman aracın içerisinde rutubet kokusu gelir. Temizledikten sonra içerisine parfüm sıkıyoruz ki aracın içerisi hem temiz koksun hem de başımız ağrımasın. Klima kompresörüne bakım yaptığımız zaman klima cihazımız içinde bakım yapıyor. İlk önce kaç gramsa içindeki gaz gramını çekiyoruz. Vakumdan sonra da yeni gaz ve yağını basıyoruz." dedi.
"BİR KLİMA KOMPRESÖRÜNÜN MALİYETİ 15-35 BİN TL ARASINDA"
Klima bakımının yapılmaması durumunda kompresörün kayış kısmındaki bilyenin ses yapacağını veya direkt olarak kayışın kopacağını söyleyen Ulukaya, "Şu anda bir klima kompresörünün maliyeti 15 ile 35 bin lira arasında değişiyor. Aracın gaz dolumu ve vakumu bin 500 ile 2 bin lira arasında değişiyor. Klima bakımını yaptırmazsak eğer bozulduğu taktirde 30 bin lirayı gözden çıkarmanız lazım. Bu da hem müşteri açısından sıkıntı hem de bizim açımızdan sıkıntı. Normalde klimanın yaz kış bakım yapılması her şartta iyidir. Kış şartlarında camlar buğu yapınca klimanın sıcak kısmını değil de soğuk kısmını açınca çok çabuk açılacağını göreceksiniz." diye konuştu.