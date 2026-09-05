Uyarıya aldırmadı. İskeleden denize atlayan tatilcinin acı ölümü
05.09.2026 14:50
Antalya'da kaldığı otelin iskelesindeki filenin üzerinden denize atlayan Arif Erman sığ suda yaşamını yitirdi.
Alanya'da Arif Erman isimli vatandaş, tatil yaptığı otelde atlamanın tehlikeli ve yasak olduğuna dair uyarı tabelalarına rağmen koşarak denize anlattı.
Derinliğin yaklaşık 50 santim olduğu belirtilen denize balıklama atlayan Erman ağır yaralandı.
HASTANEDE CAN VERDİ
Erman, yapılan ilk müdahalenin ardından sağlık ekibi tarafından kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Sapanca'nın Akçay Mahallesi'nde yaşayan evli ve 3 çocuk babası Arif Erman'ın memleketi Sapanca’da toprağa verileceği öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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