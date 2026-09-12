Uygulamalı elektroşok cihazı tanıtımı esnafı çarptı

Edinilen bilgiye göre, ilçede çay satışı yapan esnaf Akın Günaydın'ın dükkanına gelen bir seyyar satıcı, elindeki elektronik malzemeleri tanıtmaya başladı.

Günaydın, satıcının ürünleri arasındaki elektroşok cihazını eline alarak bir süre inceledi ve cihazın nasıl çalıştığını anlamaya çalıştı.

Ürünün çalışma prensibini göstermek isteyen seyyar satıcı, cihazı Günaydın'ın elinden geri aldı.