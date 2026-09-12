NTV

Uygulamalı elektroşok cihazı tanıtımı esnafı çarptı

12.09.2026 15:47

İHA

Google'da NTV'yi tercih et

Zonguldak'ta bir esnaf, seyyar satıcının sattığı elektroşok cihazını incelediği sırada yanlışlıkla akıma kapıldı.

Uygulamalı elektroşok cihazı tanıtımı esnafı çarptı
IHA

Zonguldak'ta seyyar satıcının uygulamalı elektroşok tanıtımında esnaf akıma kapıldı.

 

Olay, Ereğli ilçesinde meydana geldi.

Uygulamalı elektroşok cihazı tanıtımı esnafı çarptı 1
IHA

Edinilen bilgiye göre, ilçede çay satışı yapan esnaf Akın Günaydın'ın dükkanına gelen bir seyyar satıcı, elindeki elektronik malzemeleri tanıtmaya başladı.

 

Günaydın, satıcının ürünleri arasındaki elektroşok cihazını eline alarak bir süre inceledi ve cihazın nasıl çalıştığını anlamaya çalıştı.

 

Ürünün çalışma prensibini göstermek isteyen seyyar satıcı, cihazı Günaydın'ın elinden geri aldı.

Uygulamalı elektroşok cihazı tanıtımı esnafı çarptı 2
IHA

Satıcı, cihazı çalıştırıp gösterdiği esnada farkında olmadan Günaydın'ın bacağına doğru tuttu.

 

Düğmeye basılmasıyla birlikte elektrik akımına kapılan Günaydın, büyük bir acıyla sıçrayarak neye uğradığını şaşırdı.

 

Çevrede bulunan vatandaşlar yaşanan olay karşısında kısa süreli şaşırdı.

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun
Google Play
App Store
App Gallery