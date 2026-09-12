Uygulamalı elektroşok cihazı tanıtımı esnafı çarptı
12.09.2026 15:47
Zonguldak'ta bir esnaf, seyyar satıcının sattığı elektroşok cihazını incelediği sırada yanlışlıkla akıma kapıldı.
Zonguldak'ta seyyar satıcının uygulamalı elektroşok tanıtımında esnaf akıma kapıldı.
Olay, Ereğli ilçesinde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, ilçede çay satışı yapan esnaf Akın Günaydın'ın dükkanına gelen bir seyyar satıcı, elindeki elektronik malzemeleri tanıtmaya başladı.
Günaydın, satıcının ürünleri arasındaki elektroşok cihazını eline alarak bir süre inceledi ve cihazın nasıl çalıştığını anlamaya çalıştı.
Ürünün çalışma prensibini göstermek isteyen seyyar satıcı, cihazı Günaydın'ın elinden geri aldı.
Satıcı, cihazı çalıştırıp gösterdiği esnada farkında olmadan Günaydın'ın bacağına doğru tuttu.
Düğmeye basılmasıyla birlikte elektrik akımına kapılan Günaydın, büyük bir acıyla sıçrayarak neye uğradığını şaşırdı.
Çevrede bulunan vatandaşlar yaşanan olay karşısında kısa süreli şaşırdı.