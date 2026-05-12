Uzmanlar uyardı. "3 gün bu alanlarda uyumayın"

Mersin'de mide bulantısı ve kusma şikayetleriyle hastaneye kaldırılan dört kişilik aileden Azra (7) ve Ömer Selim (4) hayatını kaybetmiş, anne ve baba ise yoğun bakımda tedavi altına alınmıştı.

Ailenin yattığı odada tarım ürünlerinde böcek ilacı olarak da kullanılan, insan sağlığını tehlikeye sokacak kadar G.V5P fosfor sinir gazı tespit edilmişti.