Uzmanlar uyardı. "3 gün bu alanlarda uyumayın"
12.05.2026 09:49
Mersin'de kusma şikayetiyle hastaneye kaldırılan iki kardeşin hayatını kaybetmesine ilişkin inceleme sürüyor. Uzmanlar, "İnsanların ilaçlama yapılan yerde ya da hava bağlantısı bulunan alanlarda uyumaması gerekiyor." diyor.
Mersin'de mide bulantısı ve kusma şikayetleriyle hastaneye kaldırılan dört kişilik aileden Azra (7) ve Ömer Selim (4) hayatını kaybetmiş, anne ve baba ise yoğun bakımda tedavi altına alınmıştı.
Ailenin yattığı odada tarım ürünlerinde böcek ilacı olarak da kullanılan, insan sağlığını tehlikeye sokacak kadar G.V5P fosfor sinir gazı tespit edilmişti.
Zehrin ailenin yattığı oda içerisine ahşaptan yapılan, yaklaşık 4-5 metrekarelik tahıl ambarı tarzı yerden kaynaklandığı belirlenmişti.
Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, vatandaşların ev, iş yeri, bahçe, ambar gibi yerlerde böcek ve zararlılara karşı bilinçsizce kullandığı ilaçlara yönelik uyarılarda bulundu.
Doğan, "Bölgemizde hava sıcak olduğundan dolayı tahıl ürünlerinin konulacağı depolar önceden sıvı püskürtme yöntemiyle ilaçlanır. Ürün depoya yerleştirildikten sonra ise belirli aralıklarla gaz etkisi oluşturan ilaçlar kullanılır." dedi.
"ÜÇ GÜN BOYUNCA BU ALANLARDA UYUMAYIN"
İlaçlama sonrası ortamın tamamen kapatılması gerektiğini kaydeden Doğan, "Depo ilaçlandıktan sonra kapılar ve pencereler kapatılır. En az 3 gün boyunca kimsenin içeri girmemesi gerekir. Daha sonra ortam havalandırılır. İlaçlama yapılan yerde ya da hava bağlantısı bulunan alanlarda uyunmamalı. Aksi halde insanlar gazdan etkilenip zehirlenebilir." ifadesini kullandı.
"MERSİN'DEKİ ACI OLAY TEKRARLANMASIN"
Mayıs ayı sonunda Türkiye'nin ilk turfanda tahıl hasadının Adana'da başlayacağını belirten Doğan, ürün depolanmadan önce ambarların mutlaka dezenfekte edilmesi gerektiğini vurguladı.
Doğan, "Sıcak havalarda haşereler hızla çoğaldığı için depolarda belirli aralıklarla ilaçlama yapılır. Gaz etkisi oluşturan bu ilaçlar nedeniyle ortam tamamen izole edilmeli. İçeride hiçbir canlının bulunmaması gerekiyor. Aksi halde solunum yoluyla zehirlenmeler yaşanabilir. Mersin'de yaşanan acı olayların tekrar yaşanmaması için ilaçlama yapılan bölgelere 3 gün girilmemeli." diye konuştu.