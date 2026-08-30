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Van Gölü'nde can simidiyle açılan 3 kişi mahsur kaldı

30.08.2026 13:59

İHA

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Van'ın Tuşba ilçesinde piknik yapmak için geldikleri göl kenarında can simidiyle açılan ve rüzgarın etkisiyle sürüklenen 2'si kadın 1'i çocuk 3 kişi, ekiplerin zamanında müdahalesiyle kurtarıldı.

Van Gölü'nde can simidiyle açılan 3 kişi mahsur kaldı
IHA

Olay, Tuşba ilçesi Çakırbey mevkiinde meydana geldi. Piknik yapmak amacıyla bölgede bulunan bir aileden 2 yetişkin kadın ve 1 çocuk, can simidi ile Van Gölü'ne açıldı. 

 

Kıyıdan yaklaşık 1 kilometre uzaklaşan 3 kişi, şiddetli rüzgar ve göl şartları nedeniyle geri dönemeyerek su üzerinde mahsur kaldı.

Van Gölü'nde can simidiyle açılan 3 kişi mahsur kaldı 1
IHA

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay bölgesine Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İl Emniyet Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığı dalgıç ekipleri sevk edildi.

Van Gölü'nde can simidiyle açılan 3 kişi mahsur kaldı 2
IHA

Olay yerine hızla ulaşan dalgıç ekipleri tarafından Van Gölü içerisinde başlatılan arama-kurtarma çalışmaları neticesinde, su üzerinde mahsur kalan 3 kişiye ulaşıldı. Ekiplerin başarılı operasyonuyla mahsur kalan vatandaşlar güvenli şekilde kıyıya çıkarıldı.

Van Gölü'nde can simidiyle açılan 3 kişi mahsur kaldı 3
IHA

Kıyıya çıkarılan şahıslardan birinin çocuk, diğer iki şahsın ise yetişkin kadın olduğu tespit edildi. Yetişkin kadınlardan birinin sağlık durumunun kritik olduğu değerlendirilirken, olay yerinde hazır bekleyen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapıldı. 

 

Sağlık durumu ağır olan şahıs, ileri tetkik ve tedavi amacıyla hastaneye sevk edildi. 

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