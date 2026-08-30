Van Gölü'nde can simidiyle açılan 3 kişi mahsur kaldı

Kıyıya çıkarılan şahıslardan birinin çocuk, diğer iki şahsın ise yetişkin kadın olduğu tespit edildi. Yetişkin kadınlardan birinin sağlık durumunun kritik olduğu değerlendirilirken, olay yerinde hazır bekleyen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapıldı.

Sağlık durumu ağır olan şahıs, ileri tetkik ve tedavi amacıyla hastaneye sevk edildi.