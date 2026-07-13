Van'da serinleten rota. 3 bin 200 rakımda buz gibi göl
13.07.2026 09:50
Yaz sıcaklarının etkisini artırdığı Van'da serinlemek isteyen vatandaşların yeni rotası Gürpınar ilçesinde bulunan Çalyan Gölü oldu.
Yaklaşık 3 bin 200 metre rakımda yer alan göl, buz gibi suyu ve eşsiz doğal manzarasıyla ziyaretçilerine sıcak havadan uzaklaşma imkânı sunuyor. Hafta sonunu değerlendirmek isteyen doğaseverler, zorlu yürüyüş parkurlarını aşarak ulaştıkları Çalyan Gölü'nde hem serinliyor hem de doğanın tadını çıkarıyor.
"SICAKTAN KAÇTIK BURAYA GELDİK"
Bölgeye gelen ziyaretçiler, gölün berrak sularında yüzerek sıcak havanın bunaltıcı etkisinden kurtulduklarını ifade ediyor.
Doğaseverden bir vatandaş, Çalyan Gölü’nün muhteşem olduğunu belirterek; "Burası doğa harikası bir yer. Biz de sıcaktan kaçtık ve buraya geldik. Bugün burada yüzlerce kişi var, hep sıcaktan kaçıyorlar. Ayrıca burayı temiz tutmamız lazım" dedi
Uzmanlar ise bölgenin doğal güzelliğinin korunması için ziyaretçileri çevreyi temiz tutmaya ve atık bırakmamaya dikkat çekiyor.
Son yıllarda doğa turizminin gözde noktalarından biri haline gelen Çalyan Gölü'nün, yaz boyunca çok sayıda ziyaretçiyi ağırlaması bekleniyor.
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