Van'da serinleten rota. 3 bin 200 rakımda buz gibi göl

Bölgeye gelen ziyaretçiler, gölün berrak sularında yüzerek sıcak havanın bunaltıcı etkisinden kurtulduklarını ifade ediyor.

Doğaseverden bir vatandaş, Çalyan Gölü’nün muhteşem olduğunu belirterek; "Burası doğa harikası bir yer. Biz de sıcaktan kaçtık ve buraya geldik. Bugün burada yüzlerce kişi var, hep sıcaktan kaçıyorlar. Ayrıca burayı temiz tutmamız lazım" dedi