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Van'da şiddetli fırtına. KYK öğrenci yurdunun çatısı yerinden koparak uçtu

30.08.2026 16:52

İHA

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Van’da etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle çok sayıda ağaç devrilirken, bazı binaların çatıları da zarar gördü.

Van'da şiddetli fırtına. KYK öğrenci yurdunun çatısı yerinden koparak uçtu
IHA

Kentte hava sıcaklığının 33-34 derece seviyelerinde seyrettiği sırada aniden başlayan sağanak yağışın ardından etkili olan kuvvetli rüzgar, özellikle Tuşba ilçesinde hasara neden oldu.

Van'da şiddetli fırtına. KYK öğrenci yurdunun çatısı yerinden koparak uçtu 1
IHA

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne bağlı Seyyid Fehim Arvasi KYK Öğrenci Yurdu’nun çatısı, şiddetli fırtınanın etkisiyle uçtu. 

 

Çatı parçalarının yurt bahçesine savrulduğu olay sırasında bahçede kimsenin olmaması olası bir kazayı önledi.

Van'da şiddetli fırtına. KYK öğrenci yurdunun çatısı yerinden koparak uçtu 2
IHA

Fırtına nedeniyle kent genelinde çok sayıda çatının uçtuğu ve ağaçların devrildiği bildirildi. 

Van'da şiddetli fırtına. KYK öğrenci yurdunun çatısı yerinden koparak uçtu 3
IHA

Yurtta meydana gelen hasarın ardından çatının yeniden yapılması için çalışma başlatıldığı öğrenildi. 

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