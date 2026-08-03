Van'daki düğüne para yağdı! Damada yaklaşık 20 milyon TL, geline kilolarca altın takıldı

Çiçeği burnunda çift Esra ve Serhat Avcı ise duygularını şu sözlerle dile getirdi:

"Hayatımızın en anlamlı gününde yanımızda olan, dualarıyla ve varlıklarıyla bu mutluluğumuzu taçlandıran tüm büyüklerimize, dostlarımıza ve bizleri bu güzel güne hazırlayan ailelerimize sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz."