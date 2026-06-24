Van'ın inci kefallerini aratmıyor. Kars'ta tatlı su kefallerinin göç yolculuğu
24.06.2026 09:54
Van Gölü'nde her yıl inci kefallerinin akıntıya karşı verdiği mücadeleyi andıran görüntüler, bu kez Kars'ta yaşandı.Tatlı su kefalleri, zorlu bir yolculuğa çıktı.
Havaların ısınmasıyla birlikte üreme dönemine giren tatlı su kefalleri, yumurtalarını bırakabilecekleri uygun alanlara ulaşmak için uzun bir yolculuğa çıkıyor.
Kars merkeze yaklaşık 17 kilometre uzaklıkta bulunan Çerme Barajı'na ulaşan balıklar, karşılarına çıkan güçlü akıntı ve beton set nedeniyle zorlu bir sınav veriyor. Sürüler halinde hareket eden kefaller, akıntının tersine yüzerek yumurtlama alanlarına ulaşmaya çalışıyor.
YÜZLERCE BALIK PES ETMEDEN MÜCADELE EDİYOR
Baraj setinin önünde toplanan yüzlerce balık, engeli aşabilmek için defalarca suyun dışına sıçrıyor. Güçlü kuyruk darbeleriyle metrelerce yükselen balıkların büyük bölümü seti aşamadan yeniden suya düşüyor. Balıkların pes etmeden sürdürdüğü mücadele, doğadaki yaşam savaşının en çarpıcı örneklerinden biri olarak dikkat çekiyor.
Kameralara yansıyan balıkların göçü, Van'da inci kefallerinin göçünü aratmıyor. Balıkların akıntıya karşı verdiği mücadele bölge sakinleri tarafından ilgiyle izlenirken, doğa fotoğrafçıları da eşsiz kareler oluşturuyor.
"BALIKLAR TERSİNE DOĞRU YÜZÜYOR"
Balıkların göçünü izlediğini ifade eden bir vatandaş, "Güzel bir görüntü var geldik. Balıklar şu an tersine doğru yüzüyor. Çok güzel bir nostalji var burada. Geldik, barajda hem manzarayı izliyoruz hem de piknik yapıyoruz" dedi.
Balıkların yumurtalarını dökmek için yoğun çaba sarf ettiğini belirten bir başka vatandaş ise "Balıklar her zaman akıntıya karşı yüzüyor. Haziran ayında olduğumuz için balıklar yumurta bırakmak için seti geçmeye çalışıyor. Balıklar yumurtalarını bırakmak için yaşam mücadelesi veriyor" diye konuştu.
Bir başka vatandaş ise balıkların önemli bir kısmının seti aşamadığını söyleyerek, "Haziran ayındayız, şu anda balıklar yumurtalarını bırakmak için göç ediyor. Balıklar seti geçmek için bayağı mücadele veriyor. Bizler de onları izliyoruz" şeklinde konuştu.
“EKOSİSTEMİN DEVAMLILIĞI İÇİN HAYATİ ÖNEME SAHİP”
Uzmanlar, tatlı su kefallerinin gerçekleştirdiği bu göçün türün devamlılığı açısından büyük önem taşıdığına dikkat çekiyor. Üreme döneminde uygun alanlara ulaşabilen balıklar, bıraktıkları yumurtalarla yeni nesillerin oluşmasını sağlıyor.
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