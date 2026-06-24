Van'ın inci kefallerini aratmıyor. Kars'ta tatlı su kefallerinin göç yolculuğu

Balıkların göçünü izlediğini ifade eden bir vatandaş, "Güzel bir görüntü var geldik. Balıklar şu an tersine doğru yüzüyor. Çok güzel bir nostalji var burada. Geldik, barajda hem manzarayı izliyoruz hem de piknik yapıyoruz" dedi.

Balıkların yumurtalarını dökmek için yoğun çaba sarf ettiğini belirten bir başka vatandaş ise "Balıklar her zaman akıntıya karşı yüzüyor. Haziran ayında olduğumuz için balıklar yumurta bırakmak için seti geçmeye çalışıyor. Balıklar yumurtalarını bırakmak için yaşam mücadelesi veriyor" diye konuştu.