Vardiya sayısı üçe çıkartıldı. Gece gündüz demeden çalışıyorlar
24.05.2026 11:40
Diyarbakır'da Kurban Bayramı için başta tescilli ürün kadayıf ve soğuk baklavaya yoğun talep olunca imalathanelerde de vardiya sayısı üçe çıkartıldı.
Kurban Bayramı'na sayılı günler kala Diyarbakır'da tatlıcılarda yoğunluk başladı. Tescilli kadayıf ve soğuk baklava, yoğun tercih edilen tatlıların başında geliyor. Kenttin 41 yıllık markası Hacıbaba Pastanelerinde ise yoğun taleplere yetişmek için vardiya sayısı üçe çıkartıldı.
Hacıbaba Pastaneleri Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Elaldı, tüm İslam aleminin Kurban Bayramını kutladığını, vatandaşlara Hacıbaba'ya gösterdikleri ilgi için çok teşekkür ettiğini söyledi. Türkiye'de ürün yelpazesi en geniş firma olarak insanlara en güzellerini en uygun fiyata sunmaya çalıştıklarını belirten Elaldı, hem bayram hem de gastronomi bölgesi olduğu için Türkiye'nin en çok tatlı satan bölgesi olduğunu ifade etti.
Elaldı, bayramların mesaileri üç vardiyaya çıkarttıkları zamanlar olduğunu kaydederek, "İnsanların gösterdiği ilgi, alakaya yetişmeye çalışıyoruz. Bütün tatlılarımız ilgili, alaka görüyoruz. Aylardır yürüttüğümüz kampanya var. Her eve baklava girsin, Hacıbaba, her sofraya misafir olsun diye. Bayram tatili 9 güne çıkartıldı. Bölgemize müthiş bir turizm akımı da olacak. Üç gün önce İstanbul'dan Diyarbakır'a geleceğim uçaklar ful. Bizde müthiş bir hazırlığımızı yaptık" dedi.
Türkiye'nin 8 tescilli kadayıfını üreten firmadan biri olduklarını aktaran Elaldı, "1 kilo cevizli baklava, cevizli kadayıf, 800-900 lirayken bütün ürünlerde yüzde 30,40,70'e yakın indirim yapıyoruz. Cevizli baklava ve kadayıf 350-360 liradan veriyoruz. En iyisi, en ucuza. İstediğiniz yere götürüp tahlilde edebilirsiniz. Kampanyanın amacı sirkülasyonu yakalamak. Sürüm olmazsa bu fiyatlar bizi kurtarmaz. Sürümü yakalamak için en iyisini en ucuza mantığıyla bunu yapıyoruz" diye konuştu.
