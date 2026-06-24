Vatandaşa gelir kapısı oldu. Sadece bir ev hobisi sanılıyordu, arkasından tarihi miras çıktı
24.06.2026 12:25
Mersin Büyükşehir Belediyesi, Tarsus’un coğrafi işaret tescilli kültürel değerlerinden biri olan 'Tarsus İğne Oyası’nı destekleyerek kadınlar için önemli bir gelir kaynağı haline getiriyor.
Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı öncülüğünde yürütülen çalışmalarla, uzun yıllar hobi amaçlı sürdürülen geleneksel el sanatı ekonomik değere dönüştürülüyor.
KADINLARA GELİR KAPISI OLDU
Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı personeli Burcu Sert, ‘Kadın Elinden Üretim Projesi’ kapsamında üretici kadınların desteklendiğini belirterek, Tarsus İğne Oyasının hem Tarsus’ta hem de Mersin merkezde kurulan stantlarda satışa sunulduğunu söyledi. Sert, Uluslararası Tarsus Festivali ve çeşitli etkinliklerle ürünlerin tanıtımının yapıldığını ifade ederek, coğrafi işaretli bu değerin kadınlar için kazanç kapısına dönüştüğünü kaydetti.
SULTAN II. ABDÜLHAMİD'İN KOLEKSİYONUNDA YER ALIYOR
İğne oyasının farklı tasarım ve moda alanlarında da değerlendirildiğini ifade eden Gürbüz, Sultan II. Abdülhamid’in koleksiyonunda yer alan ressam Fausto Zonaro’nun 'Anne Sevgisi' tablosundan esinlenerek hazırlanan motiflerin broş, kolye ve bileklik gibi ürünlere dönüştürüldüğünü, bazı çalışmaların Milli Saraylarda da satışa sunulduğunu dile getirdi.
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