Vergi borcu sanıp ödedi, dekonta bakınca şaşkına döndü

Yazar, “2024 yılında aracın benden üç önceki sahibine ait trafik cezası iki yıl sonra bana yansıtılmış. Noterde devir işlemi sırasında araç ve plakaya ait herhangi bir ceza ya da vergi borcu görünmüyordu. Buna rağmen iki ay sonra böyle bir cezanın gelmesi beni çok şaşırttı. Ceza kadar da faiz ödedim. Görüştüğüm polisler de duruma şaşırdı. Aracı iki ay önce aldığım için böyle bir cezanın bana çıkmaması gerektiğini söylediler.” ifadesini kullandı.