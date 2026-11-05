Verim bol, ihracat düşük. Erkenci portakalın kilosu 7 lira

Ancak Rusya ve Ukrayna arasında devam eden savaş nedeniyle Karadeniz'de gemi trafiğinin açık olmaması, limon ve mandalinanın yanı sıra portakalı da etkiledi. Bu sene verim bol olmasına rağmen ürünler, Rusya ve Ukrayna pazarına sadece tırlarla az ihraç edilince fiyat düştü.

Geçen sene bahçede kilogramı 27 ile 32 lira arasında alıcı bulan portakallar bu sene 5-7 liradan satılıyor.

Dönüm başına ortalama 4 ton verim alınan portakaldan bu sene kent genelinde 670 bin ton rekolte de hedefleniyor.