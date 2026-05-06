Veterinerler uyardı. "Kafese kapatıldığında kendini öldürüyor"
06.05.2026 12:47
Ömrünün neredeyse tamamını uçarak geçiren ve yerde nadir görülen ebabil kuşları, kafese kapatıldığında kendini öldürebiliyor. Veterinerler "Evcilleştirmeye çalışmamalıyız" diye uyarıyor.
Ömrünün neredeyse tamamını uçarak geçiren ve yerde nadir görülen ebabil kuşları, insanların karşısına yaralı bir halde çıktığında çok yanlış uygulamalara maruz kalabiliyor.
Yılda yaklaşık 200 bin kilometre uçabilen ebabil kuşları, yere düştüklerinde ciddi sorunlar yaşıyor.
Ayaklarının kısa olması nedeniyle yürüyemeyen ve yardım almadan tekrar uçamayan ebabiller, kafese konulduklarında kendilerini öldürebiliyor.
Veteriner Hekim Pelin Karaköse, görüldüğünde nasıl yardım edilmesi gerektiğini anlattı.
Ebabil kuşlarının yaralı veya bitkin halde bulunduklarında yapılması gerekenlere değinen Karaköse, “Yapılması gereken ilk önce ebabil kuşunu bulduğumuzda kanadında gözle görülür bir yaralanma durumu var mı? diye bakmak gerekir. Hayvanı zorla tutmaya çalışmamak, ne durumda olduğunu ve yaralanabilme ihtimalini düşünmek gerekir. Özellikle zorla yemek yedirmeye, su içirmeye çalışmak çok yanlış uygulamalar'” dedi.
Ebabil kuşlarının kafese hapsedilmemesi gerektiğini söyleyen Karaköse, "Ebabil kuşunu bulduğumuzda hemen Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne haber verilebiliriz. Ebabil kuşu zaten yırtıcı bir kuştur. Kesinlikle kafesin içinde barınmaya uygun bir hayvan değildir. Hasta sahiplerimiz bazen ebabil kuşlarını evcilleştirmeye çalışıyorlar. Bu durum ebabil kuşlarının kanatlarını kafesin duvarlarına çarpması nedeniyle ölümle sonuçlanıyor." ifadesini kullandı.
“YÜKSEK BİR NOKTADAN ÖZGÜR BIRAKMALIYIZ”
Karaköse, "Yapılacak en güvenli seçenek, eğer ebabil yaralıysa, elimizle zorla tutmadan, delikli bir karton kutuya alıp veteriner hekimlere veya Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne götürmektir. Tamamen sağlıklı olduğuna eminlerse yüksek bir yerden ebabil kuşlarını özgür bırakabiliriz. Ebabil kuşları direkt yerden hareket etmeye uygun kuşlar olmadıkları için yüksek bir yerden bırakmak gerekir." şeklinde konuştu.