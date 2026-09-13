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Virajı alamayan kamyon yol kenarındaki otomobile çarptı. 1 ölü, 1 yaralı

13.09.2026 16:34

DHA

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Bursa'nın İznik ilçesinde viraja hızlı giren kamyon, yol kenarında park halindeki otomobile çarpıp devrildi. Sürüklenerek bariyerlere çarpan kamyonda sıkışan sürücü yaralandı, yanındaki kişi öldü.

Virajı alamayan kamyon yol kenarındaki otomobile çarptı. 1 ölü, 1 yaralı
DHA

Kaza, saat 14.00 sıralarında, İznik-Yenişehir kara yolu Derbent Mahallesi mevkisinde meydana geldi.

Virajı alamayan kamyon yol kenarındaki otomobile çarptı. 1 ölü, 1 yaralı 1
DHA

Sürücüsünün viraja hızlı girdiği 07 TCA 07 plakalı domates yüklü kamyon, içindeki 4 kişinin çeşmeden su içmek için indiği, yol kenarında park halinde bulunan 59 ABK 976 plakalı otomobile çarpıp devrildi.

Virajı alamayan kamyon yol kenarındaki otomobile çarptı. 1 ölü, 1 yaralı 2
DHA

Yan yatarak sürüklenen kamyon bariyerlere çarparken, sürücü ile yanındaki kişi kabinde sıkıştı

Virajı alamayan kamyon yol kenarındaki otomobile çarptı. 1 ölü, 1 yaralı 3
DHA

İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Virajı alamayan kamyon yol kenarındaki otomobile çarptı. 1 ölü, 1 yaralı 4
DHA

İtfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışmasıyla sıkıştığı yerden çıkarılan sürücü, ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yanındaki kişinin ise hayatını kaybettiği belirlendi.

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