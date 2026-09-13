Virajı alamayan kamyon yol kenarındaki otomobile çarptı. 1 ölü, 1 yaralı
13.09.2026 16:34
Bursa'nın İznik ilçesinde viraja hızlı giren kamyon, yol kenarında park halindeki otomobile çarpıp devrildi. Sürüklenerek bariyerlere çarpan kamyonda sıkışan sürücü yaralandı, yanındaki kişi öldü.
Kaza, saat 14.00 sıralarında, İznik-Yenişehir kara yolu Derbent Mahallesi mevkisinde meydana geldi.
Sürücüsünün viraja hızlı girdiği 07 TCA 07 plakalı domates yüklü kamyon, içindeki 4 kişinin çeşmeden su içmek için indiği, yol kenarında park halinde bulunan 59 ABK 976 plakalı otomobile çarpıp devrildi.
Yan yatarak sürüklenen kamyon bariyerlere çarparken, sürücü ile yanındaki kişi kabinde sıkıştı
İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışmasıyla sıkıştığı yerden çıkarılan sürücü, ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yanındaki kişinin ise hayatını kaybettiği belirlendi.
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