Yabancı gönüllüler carettalar için Antalya'da buluştu
24.07.2026 10:15
Son Güncelleme: 24.07.2026 10:15
Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde yaşayan yabancı gönüllüler, yuvalardan çıkan caretta caretta yavrularının denizle buluşmasına yardımcı oldu.
Nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan deniz kaplumbağalarının Akdeniz’deki başlıca üreme noktaları arasında bulunan Gazipaşa’nın Koru, Selinus ve Kahyalar sahillerinde bu sezon 148 yuva kayıtlara geçti.
Yetkili kurumlar ile yerel yönetimlerin iş birliğiyle sürdürülen koruma faaliyetlerine, gönüllü vatandaşların yanı sıra ilçede yaşayan yabancılar da katkı sundu.
Çevre etkinliklerinde aktif rol alan yerleşik yabancılar, son dönemde deniz kaplumbağalarını koruma projelerinde de gönüllü olarak yer alıyor.
26 CARETTA CARETTA YAVRUSU DENİZE ULAŞTI
Bölgedeki 3 sahilde kuluçka evresinin tamamlanmasıyla birlikte yumurtalarından çıkan minik yavrular mavi sularla buluştu.
Sahildeki heyecan dolu o anlara gönüllüler ve yerleşik yabancılar da yakından tanıklık etti.
İlçede yerleşik yaşayan Rus gönüllü Alina Salavatova, "Gönüllü olarak buraya geldim. Çalıştık, yuva açtık. 26 yavru kaplumbağa denize ulaştı. Çok mutluyum. Arkadaşlarım da geldi. Bu ana tanıklık ettik" dedi.
"AMACIMIZ YAVRULARI EN HIZLI ŞEKİLDE DENİZE ULAŞTIRMAK"
Gönüllü çevreci Şaban Demir ise ilçedeki yetkili birimlerle koordineli çalıştıklarını belirterek, "Koru sahilindeyiz. İlk caretta caretta ve yeşil deniz kaplumbağası yavrularının çıkışını gördük. Bu ana tanıklık etmek isteyen birçok izleyicimiz de var. Amacımız kaplumbağa yavrularını en seri şekilde denize ulaştırmak. Bizler de bunu yaptığımıza inanıyoruz. Arkadaşlar da yardımcı oldu. Vatandaşlardan rica ediyorum. Sahilde yürürken önlerine iyi baksınlar. Her an yavru çıkabilir. Bu konuda lütfen dikkat etsinler. Herkes yavruların denize ulaşmasından büyük mutluluk duyuyor. Bizim için de en büyük mutluluk bu. Bu kaplumbağaların yüzde 1’i veya 2'si canlı kalıyor, onlar da yetişkin oldukları zaman 20- 25 sene sonra yumurtadan çıktıkları yere gelip, yumurtlama yapıyor. Bu da çok büyük bir özellik" diye konuştu.
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