Yabancı gönüllüler carettalar için Antalya'da buluştu

Gönüllü çevreci Şaban Demir ise ilçedeki yetkili birimlerle koordineli çalıştıklarını belirterek, "Koru sahilindeyiz. İlk caretta caretta ve yeşil deniz kaplumbağası yavrularının çıkışını gördük. Bu ana tanıklık etmek isteyen birçok izleyicimiz de var. Amacımız kaplumbağa yavrularını en seri şekilde denize ulaştırmak. Bizler de bunu yaptığımıza inanıyoruz. Arkadaşlar da yardımcı oldu. Vatandaşlardan rica ediyorum. Sahilde yürürken önlerine iyi baksınlar. Her an yavru çıkabilir. Bu konuda lütfen dikkat etsinler. Herkes yavruların denize ulaşmasından büyük mutluluk duyuyor. Bizim için de en büyük mutluluk bu. Bu kaplumbağaların yüzde 1’i veya 2'si canlı kalıyor, onlar da yetişkin oldukları zaman 20- 25 sene sonra yumurtadan çıktıkları yere gelip, yumurtlama yapıyor. Bu da çok büyük bir özellik" diye konuştu.