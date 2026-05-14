Yağış bitti, manzara büyüledi. Görenler araçlarını durdurup fotoğrafını çekti
14.05.2026 08:30
Bitlis'in Tatvan ilçesinde sağanak yağışın ardından Van Gölü üzerinde beliren gökkuşağıyla güzel görüntüler ortaya çıktı. Yoldan geçenler araçlarını durdurup manzaranın fotoğrafını çekti.
Bitlis'in Tatvan ilçesinde etkili olan sağanak yağışına ardından Van Gölü üzerinde oluşan manzara, görenleri mest etti.
Akşam saatlerinde etkisini gösteren sağanak yağışın ardından Van Gölü üzerinde gökkuşağı belirdi. Gölün içinden yükselmiş gibi duran gökkuşağı, kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.
"HEMEN SAĞA ÇEKTİM"
Yoldan geçen vatandaşlar, manzaraya kayıtsız kalamadı. Birçok kişi aracını durdurup gökkuşağının fotoğrafını çekti.
Bu kişilerden biri olan Erkan Olcay, "Yağan yağmur sonrası şahane bir görüntü ortaya çıktı. Araç halinde ilerlerken aracımı hemen sağa çekip bu görüntüyü fotoğraflamak istedim. Muhteşem bir görüntü oldu gerçekten." dedi.
Serdar Adıyaman da acelesi olmasına rağmen kayıtsız kalamadığını, fotoğraf çekmek için durduğunu, çok güzel görüntüler elde ettiğini söyledi.