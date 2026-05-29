Yağış bütün gece sürdü, evleri su bastı
Son Güncelleme: 29.05.2026 08:30
Bursa'nın İnegöl ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış, bazı mahallelerde hayatı olumsuz etkiledi. İsaören ve Süpürtü'de evlerin bodrum katlarını su bastı.
İnegöl ilçesinde akşam saatlerinde aniden bastıran sağanak, özellikle yüksek kesimlerde ve kırsal mahallelerde vatandaşlara zor anlar yaşattı.
Yağış, özellikle ilçeye bağlı kırsal İsaören ve Süpürtü mahallelerinde etkili oldu. Kısa sürede şiddetini artıran sağanak sonrası yollarda su birikti.
Yağış nedeniyle bazı evlerin bodrum ve giriş katlarını su bastı. Evlerini ve bahçelerini su basan vatandaşlar, kendi imkanlarıyla suları tahliye etmeye çalıştı.
Bölgeden çok sayıda su baskını ihbarı yapıldı.
Bunun üzerine bu mahallelere itfaiye ve BUSKİ ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekipler, su baskınlarının yaşandığı evlerde pompalı tahliye çalışması başlattı.
Bazı noktalarda tıkanan mazgalların açılması için de iş makineleriyle çalışma yürütüldü.
Yağışın zaman zaman etkisini sürdürdüğü bölgede ekiplerin teyakkuza geçtiği bildirilirken, vatandaşlar olası yeni su baskınlarına karşı tedbirli olmaları konusunda uyarıldı.
İnegöl ilçesi ile Kütahya’nın Domaniç ilçesini birbirine bağlayan karayolunda etkili olan dolu yağışı yolu beyaza bürüdü. Sürücüler görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle ilerlemekte güçlük çekti.