Yağış rekor kırdı, köprüde ulaşım tıkandı
05.05.2026 13:30
İHA
Tunceli’de yoğun yağışlar nedeniyle tıkanan köprü ve menfezlerde ulaşım, ekiplerin çalışması sonucu yeniden sağlandı.
Tunceli’nin Ovacık ilçesine bağlı Yeşilyazı Burnak Köyü’nde etkili olan yağışlar, köprü ve menfezlerde tıkanmalara yol açtı.
Sel sularının taşıdığı malzeme nedeniyle su akışı durma noktasına geldi, ulaşımda aksamalar yaşandı.
Tunceli İl Özel İdaresi ekipleri tıkanan köprüde temizlik çalışması başlattı. Biriken malzeme kaldırıldı, suyun yeniden sağlıklı şekilde akması sağlandı.
Tunceli’de günlerdir etkili olan sağanak nedeniyle debisi yükselen Munzur Çayı da taştı.
Tunceli-Ovacık kara yolunda hasar oluştu, sel sularının tahrip ettiği bölgelerde asfaltın bazı kesimlerinin çöktüğü, taş ve toprak yığınlarının yolu kapladığı görüldü.