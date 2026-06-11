Yağış sonrası dereler taştı. Tarım arazileri su altında

11.06.2026 13:25

İHA

Google'da NTV'yi tercih et

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde etkili olan şiddetli sağanak yağış sonrası derelerin taşması sonucu bazı tarım arazileri ve yollar sular altında kaldı.

Yağış sonrası dereler taştı. Tarım arazileri su altında
IHA

Mudurnu ilçesinde dün öğleden sonra başlayan ve şiddetini artıran yağışlar bölgede taşkınlara neden oldu. İlçeye bağlı Tımaraktaş köyü sınırları içerisinde etkili olan şiddetli yağışın ardından derelerde su seviyesi aniden yükseldi.

 

Yağış sonrası dereler taştı. Tarım arazileri su altında 1
IHA

Ormanlık alanın içerisinden geçerek taşan sular, çevredeki tarım arazilerini sular altında bıraktı. Taşkın suları nedeniyle ekili araziler zarar görürken, dere kenarlarında bulunan yollar da sulara gömüldü. 

Yağış sonrası dereler taştı. Tarım arazileri su altında 2
IHA

Bölgede suların çekilmesiyle birlikte tarım arazilerindeki hasarın boyutunun ortaya çıkması bekleniyor.

YASAL UYARI

BOLU Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. BOLU Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.