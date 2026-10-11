Yağış uyarısı hasadı öne çekti. Tarlada kilosu 15-30 lira arasında

Nar hasadı ve narenciye işleme tesisleri, Türkiye'nin dört bir yanından gelen tarım işçilerine de ekmek kapısı olmaya devam ediyor. Mersin'den gelerek Serik'e yerleşen ve 3 yıldır aynı tesiste çalışan Hamide Okur, hayatını narenciye işine adayanlardan sadece biri.

45 yıldır İzmir, Mersin, Isparta ve Bursa gibi pek çok şehirde narenciye işçiliği yaptığını söyleyen Okur, "Hiç evlenmedim, hayatım boyunca hep bu işi yaptım. İşimi çok seviyorum ve severek yapıyorum. Bu işten kazandığım parayla kendi evimi aldım, şu an emekliyim ama çalışmaya devam ediyorum" diyerek sektörün emeğe dayalı yüzünü gözler önüne serdi.