Yağışlar bereket getirdi. Kovan başına verim yüzde 20 arttı

2026 yılının arıcılık sezonunun sonuna doğru yaklaştıklarını aktaran Elazığ Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Kimyager Fırat Canbay, “Şu anda arıcılarımızın emeğini ve üretimini hasat ettiği bir dönem içerisindeyiz. Bugün de burada üreticimizin hasadına dahil olduk. Dolayısıyla baktığımız zaman güzel bir sezon olarak görünüyor. Geçen yılla mukayese ettiğimizde, geçen yıl kovan başına yaklaşık 6 kilogram civarında bu bölgede rekolte oluşmuştu. Bu yıl, rekolte yaklaşık yüzde 20 civarında bir artış gösterdi. Kovan başına ortalama olarak 8-10 kilogramlık ürün bekliyoruz” dedi.

Bunun sadece üründe bir artış olmadığını, bölgenin çok güzel yağış aldığını belirten Canbay, “Meteorolojik olaylar bölgedeki nektarlık bitkilere olumlu yansıdı. Dolayısıyla bölgede üretim noktasında bir artış söz konusu değil, aynı zamanda arıcılarımızın elinde bulunduğu canlı materyallerin de artışına sebebiyet verdi” diye konuştu.

Bölgede 200 aktif üreticinin olduğunu söyleyen Canbay, geçen yıla oranla arıcıların yüzlerinin güldüğünü belirtti ve "Sürdürülebilirlikte kıymetli dediğimiz bir üretim sezonu geçirmiş bulunmaktayız. Bölgemizde hasat dönemi içerisindeyiz. Bölgenin ovadan tutun yukarıya doğru hasat dönemi 10-15 gün kadar sürecek. Şu an Elazığ bölgesi hasadın içerisinde ve Eylül'ün 10'una kadar bu süreç devam edecek" dedi.