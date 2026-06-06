Yağışlar bereketiyle geldi. Yüzey alanı 15 kat büyüdü
06.06.2026 10:55
Sivas'ın Hafik ilçesindeki Lota Gölü, karların erimesi ve bahardaki yağışların ardından son yılların en yüksek su seviyesine ulaştı.
Birçok canlı türüne ev sahipliği yapan ve Hafik Evaporit karst alanı içerisinde bulunan göldeki su seviyesi yükseldi.
Karların erimesi ve bahardaki yağışların ardından göl çevresinde yaklaşık 700 dönümlük alanda su birikintisi oluştu.
700 DÖNÜME ÇIKTI
Hafik Ziraat Odası Başkanı Osman Karakaş, bölgede yaşanan duruma ilişkin, yağışlarla Lota Gölü'nün yüzey alanının yaklaşık 15 kat büyüdüğünü söyledi.
Yaklaşık 48 dönüm civarında olan göl alanının yağışların oluşturduğu su birikintisiyle birleşerek 700 dönümlük boyuta ulaştığını anlatan Karakaş, "48 dönümlük gölün haricindeki yaklaşık 700 dönümlük arazi ve bazı ekili alanlar sular altında kaldı." dedi.
Öte yandan, uzun süredir kuraklığın etkisinde kalan ilçede yağışların sevinci yaşanıyor.
Hafik'in 3 kilometre doğusunda, Sivas-Erzurum karayolunun kuzeyindeki göller topluluğuna Lota Gölleri deniyor.
İlkbahar yağışlarının başlamasıyla bu göller kabararak birleşiyor. Dipten gelen kaynaklarla beslenen ve derin olan Lota Gölleri, içerisinde değişik balık türlerini barındırıyor. Gölde, çok sayıda kuş da konaklıyor.
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