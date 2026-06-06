Yağışlar bereketiyle geldi. Yüzey alanı 15 kat büyüdü

Hafik'in 3 kilometre doğusunda, Sivas-Erzurum karayolunun kuzeyindeki göller topluluğuna Lota Gölleri deniyor.

İlkbahar yağışlarının başlamasıyla bu göller kabararak birleşiyor. Dipten gelen kaynaklarla beslenen ve derin olan Lota Gölleri, içerisinde değişik balık türlerini barındırıyor. Gölde, çok sayıda kuş da konaklıyor.