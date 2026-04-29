Yağışlar can suyu oldu. Geçen yıla göre yüzde 200 artış
29.04.2026 13:43
AA
Tarım ve hayvancılıkla öne çıkan Muş'ta, geçen yılın aynı dönemine göre yağış yüzde 200 arttı.
Bölgede etkili olan, hayatı ve ulaşımı zorlaştıran yoğun yağışlar, baraj, gölet, akarsu ve yeraltı su kaynakları için "can suyu" oldu.
Uzun ve çetin geçen kış boyunca yoğun kar alan Muş'ta ilkbaharda da etkili olan yağışlar, toprak nemini artırıp kuraklık riskini azalttı.
Geçen yıl yağış yetersizliği nedeniyle tarım sezonunun kurak geçtiği kentte, bu yıl aynı döneme göre yağış miktarında yüzde 200 artış kaydedildi.
Bol yağışlar, ekilebilen tarım alanı bakımından önemli konumda olan Muş Ovası'nda çiftçilik yapan vatandaşları ve geçen yıl yeterli su ve otlak bulamadıkları için erkenden yerleşim yerleri yakınına inmek zorunda kalan besicileri de sevindirdi.
Dr. Öğr. Üyesi İskender Dölek, yoğun yağışların tarımla uğraşanlar için sevindirici ve verimli bir dönemi işaret ettiğini söyledi.
Yağışların fırsata dönüştürülmesi gerektiğini vurgulayan Dölek, "2025'te kış sezonunda 100 milimetre civarında olan yağış, bu yıl 300 milimetre civarına çıkarak kış sezonunun aşırı yağışlı bir döneme karşılık geldiği, bu da ürün ve rekolte anlamında Muş için bir artışı ifade edeceğini belirtmek mümkün. Bunu bir fırsat penceresi olarak görmek lazım" dedi.
Birkaç yıldır yaşanan kuraklığın aşırı yağışlı bir döneme doğru evirildiğini belirten Dölek, şunları kaydetti:
"Bu durum, suyun sürdürülebilir kullanımı açısından bir fırsat penceresi sunuyor. Yeraltı suyu bilinçli ve kontrollü kullanılmalı, vahşi sulama yöntemleri terk edilerek modern basınçlı sulama sistemlerine geçilmelidir. Yüzde 300'e varan yağış artışı, barajlarda ve akarsuların debisinin yükselmesine, bölgesel olarak bazı yerlerde su baskınları ve taşkınlara neden oldu.''
Tarım ve Orman İl Müdürü Necattin Gönç ise kentte tarımsal üretim açısından çok güçlü bir üretim altyapısının olduğunu ifade etti.
İlin tarımsal üretimde ciddi bir potansiyele sahip olduğunu dile getiren Gönç, "İlimizde özellikle son dönemlerde yoğun yağışların etkili olduğunu söyleyebiliriz. Yağışların tarımsal üretim açısından ciddi anlamda olumlu etkileri söz konusu" diye konuştu.
Çiftçi Ramazan Köç de "Hayvanlarımızı meraya çıkardık. Bu yıl yağışın fazla olması nedeniyle geçen yıla göre otlar daha erken yeşerdi ve daha güzel oldu. Mutluyuz" dedi.
