Yağışlar rekor kırınca baraj taştı, belediye tesisleri su altında kaldı

13.05.2026 15:35

DHA

Sivas'taki Kılıçkaya Barajı, rekor seviyedeki yağışların etkisiyle taştı. Barajın yanındaki belediye tesisleri, su altında kaldı.

Sivas'ın Suşehri ilçesinde merkeze yaklaşık 15 kilometre uzaklıktaki Kılıçkaya Barajı, bu sene rekor seviyeye varan yağışların etkisiyle tamamen doldu. 

 

Baraj taşınca göl kenarında bulunan ve vatandaşların hafta sonları piknik yapmak için kullandığı mesire alanı ve belediye sosyal tesisleri sular altında kaldı.

Tesislere gelen Adem Yılmaz,  "Bu sene sürekli yağmur yağdı. Cumartesi günü söğüt ağaçları altında piknik yaptık, bugün orası sular altında kaldı. Kılıçkaya Barajı’nda genç ve yaşlılar burada piknik yapıp eğleniyorlar. Bu sene kış boyu; kar ve yağmur çok yağdı. Baraj tamamen doldu." dedi.

Kılıçkaya Barajı, Kelkit Nehri üzerinde enerji üretmek amacıyla 1980 - 1990 yılları arasında inşa edildi. 

 

Göl alanı 64 kilometrekare olan barajın 33 kilometrekaresi Sivas'ın Suşehri ilçesinde, kalanı Giresun'un Şebinkarahisar ilçesi sınırlarında yer alıyor.