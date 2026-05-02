Yağışlar rekor kırınca baraj taştı, evler suya gömüldü
02.05.2026 10:19
İHA
Hatay'da aşırı yağışlarla birlikte debisi artan Reyhanlı Barajı, geçmiş yıllarda boşaltılan iki köyü sular altında bıraktı. İki katlı evlerin çatılarına kadar gömüldüğü görüldü.
Hatay'ın Reyhanlı ve Kumlu ilçelerinde yer alan Reyhanlı Barajı'nın temeli 2010 yılında atıldı, çalışmalarsa 2019 senesinde tamamlandı.
Amik Ovası'nda yer alan arazilerin sulanması ve taşkınların önlenmesi amaçlanarak inşa edilen Reyhanlı Barajı, 3 Ekim 2020 yılında açıldı.
Barajın sınırları içerisinde kalan Karakaya ve Acer Köyü sakinleri de evlerinden maddi karşılığını alarak ayrılmak zorunda kaldı.
Vatandaşlar, baraj sınırlarına yakın bir noktada yer alan Mehmetbeyli Mahallesi'ne yerleşti.
Uzun yıllardır dolmayan Reyhanlı Barajı, bu yıl etkili olan aşırı yağışlarla birlikte Tahtaköprü Barajı ile Afrin Çayı'ndan gelen sularla doldu.
Debisi yükselen barajdaki sular, iki köyü içine alarak Mehmetbeyli Mahallesi'ne kadar dayandı.
"İLK DEFA GÖRÜYORUM"
Geçen yıl kuraklığın etkisiyle görünür olan olan evler ve tarım arazileri, bu yılki yağışlarla birlikte sular altında kaldı.
Halit Atlar, köyün sular altında kaldığını ilk defa gördüğünü ve iki katlı evlerin sular altında kaybolduğunu söyledi.
"GEÇEN YIL BURADA BİR DAMLA SU YOKTU"
Geçtiğimiz yıl kuraklığın etkili olduğunu ifade eden Halil Atlar, “Reyhanlı ilçesi Mehmetbeyli Mahallesindeyiz. Burada geçen yıl bu kadar su yoktu ama bu yıl bereketli oldu. Sular çok olunca yolumuz kalmadı. Bu sular bize Afrin Çayı'ndan ve Tahtaköprü Barajı'ndan geliyor. Geçen yıl burada bir damla bile su yoktu kuraklık vardı. Bu yılda bereketli olunca doldu.” dedi.
"YOL YAPILSA GÜZEL OLUR"
Halil Atlar, “Bu durumu ilk defa böyle görüyorum ve sular köye dayandı. Buradaki sular altında kalan evlerin paraları 10 yıl önce ödendi. Bundan dolayı kimsede mağdur olmadı. Karşıda olan iki köydeki insanlarda sular altında kalınca hepsi buraya taşındı. Burada benim zeytin bahçem var ama yol olmadığı için o tarafa gidemiyorum. Buraya yol yapılırsa güzel olur.” diye konuştu.