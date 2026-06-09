Yağışlar yaradı, baraj yüzde 100 dolmak üzere
09.06.2026 11:54
Kocaeli'nin içme suyu ihtiyacının büyük bir kısmını karşılayan Yuvacık Barajı, yağışların da etkisiyle yüzde 100 dolma noktasına geldi.
Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSU) verilerine göre, kentin can damarı konumundaki Yuvacık Barajı'nda doluluk oranı yüzde 97,99 seviyelerine ulaştı.
Kocaeli'nin bir diğer önemli su kaynağı olan Kandıra'daki Namazgah Barajı'nda ise su seviyesinin yüzde 64,36 olduğu kaydedildi.
YÜZDE 3'E DÜŞMÜŞTÜ
Geçtiğimiz yılın son aylarında bölgede etkili olan şiddetli kuraklık nedeniyle Yuvacık Barajı'ndaki su seviyesi kritik sınıra dayanmış, doluluk oranı yüzde 6'lara, hatta yer yer yüzde 3'e kadar gerilemişti.
2025 yılının haziran ayında ise barajdaki su seviyesi yüzde 63 olarak ölçülmüştü.
Kış mevsimiyle birlikte su havzasında etkili olan yoğun kar yağışı ve bahar aylarındaki sağanaklar, barajdaki su seviyesini hızla yukarı taşıyarak kentin su endişesini ortadan kaldırdı.
Barajın doluluk oranı son olarak yüzde 97.99 olarak ölçüldü.
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