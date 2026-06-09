Yağışlar yaradı, baraj yüzde 100 dolmak üzere

Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSU) verilerine göre, kentin can damarı konumundaki Yuvacık Barajı'nda doluluk oranı yüzde 97,99 seviyelerine ulaştı.

Kocaeli'nin bir diğer önemli su kaynağı olan Kandıra'daki Namazgah Barajı'nda ise su seviyesinin yüzde 64,36 olduğu kaydedildi.