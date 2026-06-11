Yağışlardan sonra adeta fışkırdı, poşetler 45 dakikada doldu. Kilosu 300 TL
11.06.2026 09:39
Erzurum'da son günlerde etkili olan sağanak yağışların ardından her yerden adeta doğal mantar fışkırdı. Bir vatandaş poşetlerini 45 dakikada doldurdu. Mantarın kilosu 300 TL'ye satılıyor.
Erzurum'da yağışlardan sonra ortaya çıkan mantar bolluğu görsel şölen oluşturdu.
Aziziye ilçesine bağlı Söğütlü Mahallesi ve çevresindeki yaylalarda havaların ısınmasıyla birlikte doğaseverler ve yöre halkı dağlara akın etti.
45 DAKİKADA POŞETLERİNİ DOLDURDU
Yağışların ardından oluşan uygun iklim şartlarıyla topraktan fışkıran mantarları toplamak için yaylaya çıkan bir vatandaş, sadece 45 dakika içinde poşetlerini tamamen doldurmayı başardı.
Toplanan çaşır, palak, kuzugöbeği ve su mantarı gibi şifa deposu türler hem sofraları süslüyor hem de aile bütçesine ciddi katkı sağlıyor.
Doğal ortamdan taze taze toplanan bu lezzetlerin kilogramı güncel olarak 250 ile 300 lira arasında alıcı buluyor.
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