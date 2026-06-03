Yağışlardan sonra ortaya çıktı. Kilosu 250 liradan başlıyor
03.06.2026 09:54
Erzurum'un Aziziye ilçesinde mayıs ayında etkili olan yağışların ardından doğal mantar çıkışı yaşandı.
Bölgede yaşayan vatandaşlar, özellikle yağış sonrası oluşan uygun iklim şartlarıyla birlikte dağlara çıkarak mantar toplamaya başladı.
Toplanan mantarlar hem evlerde tüketiliyor hem de hal ve pazarlarda satışa sunularak aile bütçesine katkı sağlıyor.
Söğütlü Mahallesi ve çevresindeki yaylalarda yetişen çaşır, palak, kuzugöbeği ve su mantarı gibi çeşitler, bölge halkının en çok tercih ettiği türler arasında yer alıyor. Doğal ortamda yetişen bu mantarların 250 ile 300 lira arasında alıcı bulduğu öğrenildi.
Söğütlü Mahallesi'nde çiftçilik yapan 35 yaşındaki Murtaza Kaya, yağışların ardından mantar toplamak için yaylalara çıktıklarını belirtti.
Kaya “Yaylalarımızda göbek mantarı, palak mantarı ve çaşır mantarı gibi çeşitler var. En güzeli de çaşır mantarıdır. Bunları toplar, satar ya da evimizde yeriz. Pilavla falan çok güzel oluyor” dedi.
Kaya, mantar toplayanların zehirli türlere karşı dikkatli olması gerektiğini de belirtti.
Öte yandan uzmanlar, doğada kendiliğinden yetişen mantarların türlerinin karıştırılmamasını ve zehirli türlerin ciddi sağlık riskleri oluşturabileceğini belirterek, vatandaşların mutlaka bilinçli şekilde hareket etmeleri gerektiğini vurguluyor.
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