Yağışların ardından tam doluluğa ulaştı. Su yüzeyine aynı gibi yansıdı

Su seviyesinin en üst noktaya ulaştığı baraj gölü, yalnızca eşsiz görüntüsüyle değil, ev sahipliği yaptığı su kuşlarıyla da dikkat çekiyor. Göç rotası üzerinde bulunan gölde çok sayıda kuş türü görüntülenirken, doğaseverler ve fotoğraf tutkunları bölgede unutulmaz kareler yakalıyor.