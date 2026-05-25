Yağmur bereketi, toprak coştu. Dev boyuta ulaştılar

Özellikle kırsal bölgelerde etkisini gösteren yağmur bereketi, doğadaki bitki örtüsünü hareketlendirdi. Bahar yağışlarının ardından ormanlık alanlar ve yüksek kesimlerde endemik salep bitkilerinde dikkat çekici artış yaşandı. Bölge halkı, uzun yıllardır bu kadar yoğun salep çıkışına rastlamadıklarını ifade etti.

Doğada görülen bir diğer dikkat çekici gelişme ise "içi kızıl" adıyla bilinen doğal kültür mantarlarında yaşandı. Nemli hava ve uygun iklim şartları nedeniyle hızla büyüyen mantarların bazı bölgelerde 25-30 santimetreye kadar ulaştığı görüldü. Dev boyutlara ulaşan mantarlar, doğaya çıkan vatandaşların da ilgisini çekti.