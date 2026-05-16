Yağmurdan sonra ortaya çıkıyor, ellerinde ışıklarla arıyorlar. Kilosu 35 TL
16.05.2026 10:42
Adana’da bahar yağmurlarının ardından ortaya çıkan kara salyangozları, kırsalda yaşayan vatandaşlar için ek gelir kapısı oldu.
ELLERİNDE IŞIKLARLA ARIYORLAR
Kozan ilçesine bağlı Kahveli Mahallesi kırsalında vatandaşlar, bahar yağmurlarının ardından otluk ve nemli alanlarda ortaya çıkan kara salyangozlarını toplamak için mesai yapıyor.
Akşam saatlerinde başlayan toplama çalışmaları gece yarısına kadar sürerken, vatandaşlar dağlık alanlarda ellerindeki ışıklarla salyangoz arıyor.
Kilogram fiyatı 35 liradan alıcı bulan salyangozlar; kozmetik, ilaç sanayi ve turistik tüketim amacıyla kullanılıyor. Vatandaşlar, topladıkları salyangozları tüccara teslim ediyor.
"POPÜLASYONU AZALDI"
Geçtiğimiz yıllara oranla salyangoz popülasyonunun azaldığını ve bu nedenle toplayanların da azaldığını anlatan Mehmet Yiğen isimli vatandaş, "Akşam 8’de başlıyoruz, gece 1-2’ye kadar mesai sürüyor. Özellikle yağmurdan sonra çıkıyorlar. Eskiden her yerde bulunurdu ancak şimdi popülasyon azaldı." dedi.
"20 TANESİ 1 KİLOGRAM EDİYOR"
Toplanan salyangozların bölgede tek bir tüccar tarafından alındığını kaydeden Yiğen, "Ardından Mersin’e gönderiliyor. Kozmetik ve ilaç yapımında kullanıldığını biliyoruz. Biz tüketmiyoruz. Yaklaşık 20 tane salyangoz 1 kilogram ediyor." diye konuştu.
Salyangoz toplamanın belirli kurallara bağlı olduğunu ifade eden Yiğen, "Özel izin alınmadan toplamak yasak. Ayrıca ceviz tanesinden büyük olması gerekiyor. Bu işi tamamen ek gelir için yapıyoruz." ifadelerini kullandı.
YASAL UYARI
ADANA Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. ADANA Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.