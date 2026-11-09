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Yağmurun ardından evleri ve bahçeleri bastılar. İstilacı salyangoz alarmı

09.11.2026 11:38

İHA

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Hatay’da yağışlı havanın ardından ortaya çıkan istilacı salyangozlar, vatandaşların sebzelerine zarar verirken evler başta olmak üzere çevreye yayıldı.

Yağmurun ardından evleri ve bahçeleri bastılar. İstilacı salyangoz alarmı
Anadolu Ajansı

Hassa ilçesi Bintaş Mahallesi'nde depremin ardından sıklıkla görülmeye başlayan salyongozlar, geçtiğimiz günlerde etkili olan yağışın ardından yeniden ortaya çıktı.

 

Sebzeleri istila eden salyangozlar, yiyeceklere zarar vererek tüketilemez hale getirdi. Sıklıkla görülmeye başlayan salyangozlarla mücadelelerini sürdüren vatandaşlar, 8 evi istila eden salyangozlara karşı ilaç ve tuz dökerek çözüm arıyorlar.

EVLERİN İÇİNE BİLE GİRİYORLAR 1
IHA

EVLERİN İÇİNE BİLE GİRİYORLAR

Lahanaların ve sebzelerin salyangozlardan dolayı zarar gördüğünü ifade eden Miyasa Çalışır, "Burası salyangoz dolu, lahanaların ve sebzelerin içinde. Evlerin içine bile giriyor, saldırgan gibi ortaya çıkıyorlar. Şimdi güneş vurmaya başladığı için yine kayboldular" dedi.

DUVARLARA KADAR ÇIKTILAR 2
Anadolu Ajansı

DUVARLARA KADAR ÇIKTILAR

Salyangozların evleri ve duvarları istila ettiğini söyleyen Emine Okur, "Sümüklü böceklerden dolayı sebzelerin hepsini kopardım. Duvarlara kadar çıktılar. Fasulyeleri kopardım, yenecekleri yoktu" dedi.