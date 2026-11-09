Yağmurun ardından evleri ve bahçeleri bastılar. İstilacı salyangoz alarmı

Lahanaların ve sebzelerin salyangozlardan dolayı zarar gördüğünü ifade eden Miyasa Çalışır, "Burası salyangoz dolu, lahanaların ve sebzelerin içinde. Evlerin içine bile giriyor, saldırgan gibi ortaya çıkıyorlar. Şimdi güneş vurmaya başladığı için yine kayboldular" dedi.