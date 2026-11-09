Yağmurun ardından evleri ve bahçeleri bastılar. İstilacı salyangoz alarmı
09.11.2026 11:38
Hatay’da yağışlı havanın ardından ortaya çıkan istilacı salyangozlar, vatandaşların sebzelerine zarar verirken evler başta olmak üzere çevreye yayıldı.
Hassa ilçesi Bintaş Mahallesi'nde depremin ardından sıklıkla görülmeye başlayan salyongozlar, geçtiğimiz günlerde etkili olan yağışın ardından yeniden ortaya çıktı.
Sebzeleri istila eden salyangozlar, yiyeceklere zarar vererek tüketilemez hale getirdi. Sıklıkla görülmeye başlayan salyangozlarla mücadelelerini sürdüren vatandaşlar, 8 evi istila eden salyangozlara karşı ilaç ve tuz dökerek çözüm arıyorlar.
EVLERİN İÇİNE BİLE GİRİYORLAR
Lahanaların ve sebzelerin salyangozlardan dolayı zarar gördüğünü ifade eden Miyasa Çalışır, "Burası salyangoz dolu, lahanaların ve sebzelerin içinde. Evlerin içine bile giriyor, saldırgan gibi ortaya çıkıyorlar. Şimdi güneş vurmaya başladığı için yine kayboldular" dedi.